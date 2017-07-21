МИД Китая: ССАГПЗ нужно вернуться к переговорам для сохранения доверия других стран

Глава ЦРУ заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы более восьми летМеждународная панорама 21 июля, 5:08
"Известия": правительство РФ планирует легализовать перевозку грузов дронами к 2019 годуЭкономика и бизнес 21 июля, 4:17
Маккейн раскритиковал Трампа за отмену программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозицииМеждународная панорама 21 июля, 2:41
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7Происшествия 21 июля, 2:03
Globo: экс-президент Бразилии обжаловал решение суда об аресте имуществаМеждународная панорама 21 июля, 1:59
МВФ согласился выделить Греции €1,6 млрдЭкономика и бизнес 21 июля, 1:29
Весенняя сессия Госдумы: реновация законотворческого процессаПолитика 21 июля, 0:16
ЦСКА и "Локомотив" сыграют в стартовом матче второго тура чемпионата России по футболуСпорт 21 июля, 0:14
Путин в Сочи ответит на вопросы учащихся образовательного центра "Сириус"Общество 21 июля, 0:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) "следует вернуться к диалогу" с целью восстановления доверия со стороны других стран. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в четверг на встрече с главой внешнеполитического ведомства Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.
"В настоящей ситуации сторонам необходимо сохранять спокойствие во избежание роста напряженности, как можно скорее начать переговоры, твердо придерживаясь политических и дипломатических способов урегулирования (ситуации) с целью восстановления доверия мира к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива со стороны мирового сообщества", - приводит в пятницу слова Ван И внешнеполитическое ведомство.
В свою очередь министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время встречи с Ван И заявил, что "Катар готов начать конструктивные переговоры со всеми сторонами на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела страны и в соответствии с международным правом ... с целью разрешения существующих разногласий".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это якобы поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.