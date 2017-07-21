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МИД Китая: ССАГПЗ нужно вернуться к переговорам для сохранения доверия других стран

Международная панорама
21 июля, 4:56 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 21, июля. /ТАСС

Ван И считает, что Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива необходимо как можно скорее начать переговоры, придерживаясь политических способов урегулирования ситуации с Катаром

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ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) "следует вернуться к диалогу" с целью восстановления доверия со стороны других стран. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в четверг на встрече с главой внешнеполитического ведомства Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

"В настоящей ситуации сторонам необходимо сохранять спокойствие во избежание роста напряженности, как можно скорее начать переговоры, твердо придерживаясь политических и дипломатических способов урегулирования (ситуации) с целью восстановления доверия мира к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива со стороны мирового сообщества", - приводит в пятницу слова Ван И внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время встречи с Ван И заявил, что "Катар готов начать конструктивные переговоры со всеми сторонами на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела страны и в соответствии с международным правом ... с целью разрешения существующих разногласий".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это якобы поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Ван И
Страны
ОАЭ Оман Китай Катар Кувейт Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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