Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает, что американские интересы в Сирии расходятся с российскими, но рассчитывает найти возможность сотрудничать с Москвой. Об этом он заявил в четверг на конференции в городе Аспен (штат Колорадо), посвященной вопросам безопасности.
"Мы, разумеется, пытаемся найти сферы, в которых мы можем работать вместе с русскими. Но наши интересы там [в Сирии] не являются одинаковыми", - сказал Помпео, выступление которого транслировалось на сайте форума. "С точки зрения разведки, мы ищем такие сферы в Сирии, где мы можем действовать на благо американских интересов, а не на благо их [российских] интересов", - заверил глава ЦРУ.
На вопрос о том, в чем, по его мнению, состоят интересы РФ в Сирии, Помпео ответил: "Им нравится незамерзающий военный порт и им нравится доставлять неприятности Америке. Думаю, они пытаются найти такие места, где они могут осложнить нам жизнь, и такие, где они могут извлечь нечто полезное для себя". "С разведывательной точки зрения, ясно, что они намерены там [в Сирии] остаться", - подчеркнул директор ведомства.
"Я надеюсь, что есть места, где мы можем вместе с россиянами бороться против терроризма. Я усердно работаю над этим", - добавил Помпео. Он также подчеркнул: "Если у россиян есть информация, которая поможет нам бороться против терроризма, то мой долг - работать с ними, это будет правильно".
На вопрос о том, считает ли он Россию врагом, Помпео ответил: "Все это очень сложно. Мы живем в мире, где у россиян есть огромный ядерный арсенал и они закрепились в Сирии. Они взяли назад Крым, у них есть опорный пункт на юго-востоке Украины". По утверждению Помпео, обязательство США состоит в том, чтобы давать России отпор, не позволить ей "продолжать экспансию".