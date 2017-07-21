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Глава ЦРУ заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы более восьми лет

Международная панорама
21 июля, 5:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июля. /ТАСС

Майкл Помпео также выступил с утверждением, что РФ в последние годы стала более активно использовать СМИ в своих интересах, влияя на систему и культуру США

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Глава ЦРУ Майкл Помпео

Глава ЦРУ Майкл Помпео

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео выступил с утверждением, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы на протяжении более восьми лет. Об этом он заявил в четверг на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).

На вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года в США, Помпео ответил: "Меня спрашивали об этом миллион раз. Да, конечно. И в те [выборы], которые были до них, и в те, что были до них". Его выступление транслировалось на сайте форума.

"Они [россияне] занимались этим уже очень давно. И не думаю, что у них есть намерения прекращать", - считает директор ЦРУ. Выборы президента проводятся в США раз в четыре года.

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Помпео также выступил с утверждением, что Россия в последние годы стала более активно использовать СМИ в своих интересах. "Раньше было дорого показывать ролик по телевидению, а теперь можно просто использовать интернет, чтобы распространять свои идеи", - пояснил он. "Они [россияне] нашли эффективный и простой способ влиять на нашу систему и нашу культуру, чтобы добиваться желаемых результатов", - добавил директор ЦРУ.

По версии Помпео, РФ взаимодействовала с организацией WikiLeaks и ее основателем Джулианом Ассанжем, чтобы оказать влияние на президентские выборы 2016 года. По утверждению главы ЦРУ, "WikiLeaks воспользуется чьей угодно помощью, чтобы навредить Америке".

Обвинения во вмешательстве

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в выборы.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт Ассанж, Джулиан Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
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