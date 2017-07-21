Глава ЦРУ заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы более восьми лет

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео выступил с утверждением, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы на протяжении более восьми лет. Об этом он заявил в четверг на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).
На вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года в США, Помпео ответил: "Меня спрашивали об этом миллион раз. Да, конечно. И в те [выборы], которые были до них, и в те, что были до них". Его выступление транслировалось на сайте форума.
"Они [россияне] занимались этим уже очень давно. И не думаю, что у них есть намерения прекращать", - считает директор ЦРУ. Выборы президента проводятся в США раз в четыре года.
Помпео также выступил с утверждением, что Россия в последние годы стала более активно использовать СМИ в своих интересах. "Раньше было дорого показывать ролик по телевидению, а теперь можно просто использовать интернет, чтобы распространять свои идеи", - пояснил он. "Они [россияне] нашли эффективный и простой способ влиять на нашу систему и нашу культуру, чтобы добиваться желаемых результатов", - добавил директор ЦРУ.
По версии Помпео, РФ взаимодействовала с организацией WikiLeaks и ее основателем Джулианом Ассанжем, чтобы оказать влияние на президентские выборы 2016 года. По утверждению главы ЦРУ, "WikiLeaks воспользуется чьей угодно помощью, чтобы навредить Америке".
ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в выборы.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.