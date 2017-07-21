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Сеул повторно предложил Пхеньяну провести переговоры по линии оборонных ведомств

Международная панорама
21 июля, 5:28 UTC+3 /Обновлено,

Республика Корея призвала КНДР "отреагировать утвердительно на предложение в кратчайшие сроки"

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ТАСС, 21 июля. Министерство национальной обороны Республики Корея в пятницу повторно обратилось к КНДР с предложением провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы вновь призываем Север отреагировать утвердительно на наше предложение в кратчайшие сроки", - отмечается в заявлении минобороны.

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Сеул выдвинул идею переговоров с Пхеньяном 17 июля. В качестве возможной даты этих консультаций в пограничном пункте Пханмунджом рассматривалось 21 июля, однако реакции северокорейской стороны так и не поступило. Также южнокорейская сторона выступила с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.

МИД Китая приветствовал действия Южной Кореи, отметив, что правительство КНР всегда придерживалось позиции о том, что улучшение отношений между двумя сторонами соответствует их фундаментальным интересам, а также вносит вклад в спокойствие и улучшение обстановки на Корейском полуострове. Более сдержанно к этому шагу Сеула отнеслись в Токио, где отметили, что эти действия не противоречат принятому на недавней встрече лидеров Японии, США и Южной Кореи совместному заявлению, где обозначено, что стороны намерены прилагать все усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения Северной Кореи к переговорам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также поддержал предложение Южной Кореи и призвал северокорейское руководство принять его.

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