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В Польше прошли массовые протесты против одобрения Сеймом планов судебной реформы

Международная панорама
21 июля, 10:48 UTC+3 ТАСС

Сообщений о беспорядках и столкновениях с полицией не поступало

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ТАСС, 21 июля. Несколько десятков тысяч человек в ночь с четверга на пятницу приняли участие в стихийных демонстрациях и митингах протеста против решения депутатов Сейма (нижней палаты парламента) Польши одобрить спорную реформу судебной системы.

"В Варшаве у президентского дворца собралось около 50 тыс. человек", - говорится в сообщении столичной мэрии. Массовые демонстрации прошли также в других крупных польских городах - Кракове, Гданьске, Лодзи, Вроцлаве и Щецине. Демонстранты несли плакаты, на некоторых была надпись "Свергнем диктатуру!" Сообщений о беспорядках и столкновениях с полицией не поступало.

В четверг депутаты Сейма одобрили предложенный правительством правой националистической партии "Закон и справедливость" план судебной реформы, который, по мнению оппозиции, лишает судей независимости и ставит их под контроль политиков. В пятницу законопроект будут обсуждать в Сенате - верхней палате парламента. Если сенаторы одобрят документ, он будет отправлен на подпись президенту, после чего приобретет силу закона.

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