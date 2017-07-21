Китайский туроператор: власти США запретят своим гражданам ездить в КНДР

Школа шахмат Сергея Карякина откроется в КрымуСпорт 21 июля, 12:25
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-FiЭкономика и бизнес 21 июля, 12:17
Клуб КХЛ "Адмирал" погасил все задолженности по зарплатеСпорт 21 июля, 12:12
Безнадежные долги россиян достигли 247 млрд рублейЭкономика и бизнес 21 июля, 12:03
Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 21 июля, 11:59
Власти США опровергли слова Маска о выдаче разрешения на создание сверхскоростного поездаЭкономика и бизнес 21 июля, 11:44
Группа ИСТ снизила долю в "Объединенной вагонной компании" до 14,33%Транспорт 21 июля, 11:37
Бречалов выдвинул кандидатов в представители Удмуртии в СовфедеПолитика 21 июля, 11:34
Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда СтрельцоваСпорт 21 июля, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 июля. Базирующийся в Китае туроператор Young Pioneer Tours, организующий туры в КНДР, сообщил о намерении властей США в ближайшее время запретить гражданам своей страны совершать туристические поездки в Северную Корею.
"Нас только что проинформировали, что власти США больше не будут разрешать американским гражданам путешествовать в КНДР. Ожидается, что запрет вступит в силу через 30 дней после 27 июля", - говорится в заявлении Young Pioneer Tours, опубликованном в пятницу на сайте компании.
По данным туроператора, после вступления запрета в силу правительство США будут аннулировать паспорта американских граждан, отправившихся в КНДР.
Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что информацию о готовящемся запрете подтвердил китайский оператор Koryo Tours, также организующий поездки в КНДР.
Официальным комментарием со стороны Госдепа США ТАСС не располагает.