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Китайский туроператор: власти США запретят своим гражданам ездить в КНДР

Международная панорама
21 июля, 12:13 UTC+3 ТАСС

У нарушителей запрета начнут аннулировать паспорта

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ТАСС, 21 июля. Базирующийся в Китае туроператор Young Pioneer Tours, организующий туры в КНДР, сообщил о намерении властей США в ближайшее время запретить гражданам своей страны совершать туристические поездки в Северную Корею.

"Нас только что проинформировали, что власти США больше не будут разрешать американским гражданам путешествовать в КНДР. Ожидается, что запрет вступит в силу через 30 дней после 27 июля", - говорится в заявлении Young Pioneer Tours, опубликованном в пятницу на сайте компании.

По данным туроператора, после вступления запрета в силу правительство США будут аннулировать паспорта американских граждан, отправившихся в КНДР.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что информацию о готовящемся запрете подтвердил китайский оператор Koryo Tours, также организующий поездки в КНДР.

Официальным комментарием со стороны Госдепа США ТАСС не располагает.

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