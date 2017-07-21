Китайский туроператор: власти США запретят своим гражданам ездить в КНДР

ТАСС, 21 июля. Базирующийся в Китае туроператор Young Pioneer Tours, организующий туры в КНДР, сообщил о намерении властей США в ближайшее время запретить гражданам своей страны совершать туристические поездки в Северную Корею.

"Нас только что проинформировали, что власти США больше не будут разрешать американским гражданам путешествовать в КНДР. Ожидается, что запрет вступит в силу через 30 дней после 27 июля", - говорится в заявлении Young Pioneer Tours, опубликованном в пятницу на сайте компании.

По данным туроператора, после вступления запрета в силу правительство США будут аннулировать паспорта американских граждан, отправившихся в КНДР.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что информацию о готовящемся запрете подтвердил китайский оператор Koryo Tours, также организующий поездки в КНДР.

Официальным комментарием со стороны Госдепа США ТАСС не располагает.