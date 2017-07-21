Падение рейтинга правительства Японии: краткосрочное пике или начало конца

Рейтинг японского правительства во главе с харизматичным премьер-министром Синдзо Абэ за последние три месяца упал, по данным опросов национальных СМИ, более чем на 20 процентных пунктов. Однако в случае с нынешним главой кабмина периодические спады уровня поддержки – дело не редкое, хотя на этот раз показатели бьют все рекорды за четыре с лишним года его пребывания у власти.

Пока непонятно, достигло ли падение рейтинга дна, ведь последние два месяца правительство теряло по 10% за каждый. Ответ на этот вопрос должны дать результаты опросов общественного мнения, публикация которых ожидается в середине августа. Впрочем, уровень поддержки кабмина, как считают эксперты, может и зависнуть на таком низком уровне на продолжительный срок.

"Уровень поддержки администрации Абэ в прежние годы временно падал, особенно когда парламент принял закон о государственной тайне, а также законодательство в области мира и безопасности. Потом он снова поднялся. На этот раз уровень поддержки, вероятно, может сохраняться на низком уровне не временно, а более длительный срок", - сказал в беседе с ТАСС профессор Университета Кэйо Кэн Дзимбо.

В правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) придерживаются позиции, согласно которой рейтингам, как и многим другим статистическим показателям, свойственно колебаться, и восстановить доверие можно лишь путем достижения положительных результатов работы. Положительный эффект могут дать и меры восстановления доверия населения, к которым в ближайшие недели прибегнет глава правительства. В начале августа ожидаются изменения в правительстве, которое скорее всего покинут попавшие в эпицентр скандалов министры, и в административной верхушке ЛДП.

Заработать очки, считают эксперты, Абэ может и на внешней политике, что помогало ему и в прежние годы, когда рейтинг резко обваливался из-за спорных моментов во внутренней политике. Отчасти в этом ему может помочь успех на российском направлении. В сентябре запланировано его участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, и какой-либо прогресс по вопросу Южных Курил, к примеру, по совместной экономической деятельности, даст ему шанс заработать очки, рассказал ТАСС эксперт Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

В отличие от внешней политики, где изменений, к примеру, на российском или северокорейском направлении не ожидается, падение рейтинга Абэ может сказаться на внутриполитической повестке. В частности, низкий уровень поддержки населения может помешать ему претворить свое главное начинание на посту главы правительства - внести изменения в Конституцию.

Причины падения рейтинга

Триумфально вернувшись к власти в 2012 году Абэ и его команда на протяжении нескольких лет довольствовались безоговорочным лидерством в японском внутриполитическом мире и такой же безоговорочной поддержкой населения, что отражалось в высоких и стабильных показателях рейтинга поддержки. На пике уровень поддержки правительства Абэ достигал впечатляющих 74%.

Первый серьезный удар по его позициям был нанесен в 2014 году, когда ЛДП, вопреки мощнейшему противостоянию оппозиции и масштабным протестам со стороны населения, протащила в обеих палатах парламента резолюцию, которая впервые с окончания Второй мировой войны разрешила бойцам японских Сил самообороны страны при ряде условий применять силу за границей, в том числе для защиты дружественных стран. Рейтинг поддержки Абэ мгновенно обвалился до 48%. Еще через год, пользуясь абсолютным большинством в парламенте, правящей блок принял новый соответствующий закон, закрепивший на законодательном уровне положения этой резолюции. Это привело к дополнительному снижению рейтинга до отметки в 41%.

Но затем Абэ удалось сделать практически невозможное – он и его команда не только остановили падение рейтинга, но и смогли восстановить доверие избирателей, вернув показатели поддержки на отметку выше 50%. Вторая волна колебаний рейтинга началась в этом году. Череда скандалов, подозрений в коррупции и фаворитизме, неуместные и опрометчивые высказывания членов правительства и правящей ЛДП – все это привело к тому, что число сторонников политики правительства Японии упало до 33-36%.

Под шквалом критики оказался и сам Абэ после того, как всплыли документы, касающиеся образовательной организации Kake Gakuen ("Какэ гакуэн"), которая принадлежит его близкому другу Котаро Какэ. Он собирался открыть ветеринарное училище в новой специальной экономической зоне в префектуре Эхимэ. Во внутренних документах Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, наличие некоторых из них ведомство признало, говорилось о "пожелании" Абэ открыть именно это образовательное учреждение. СМИ и оппозиция обвинили премьера в том, что он, пользуясь властью, оказал помощь своему другу.

Новые подробности разнообразных скандалов продолжают появляться едва ли не каждый день. Правительство надеется поставить в этом точку на следующей неделе, когда на внеочередное заседание соберется ключевая бюджетная комиссия нижней, а затем и верхней палаты парламента. На них придет и сам глава правительства, которому предстоит ответить на вопросы оппозиции о его причастности к делу Kake Gakuen.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что власти предоставили крайне мало объяснений по поводу сложившейся ситуации, что лишь усугубило положение дел и усилило падение уровня поддержки. По началу правящая коалиция и вовсе отказывалась от дебатов на эту тему с оппозицией в парламенте. Однако в итоге было принято решение 24 и 25 июля провести заседание бюджетных комиссий в обеих палатах парламента, в рамках которых оппозиционные партии получат возможность адресовать свои вопросы непосредственно премьеру. На это они получат 3 часа, в то время как депутатам от правящей коалиции предоставят сразу 7 часов. Таким образом, оппозиции придется договариваться и выставлять на дебатах своих наиболее сильных представителей.

Главная тема во всех СМИ

Тема падения рейтинга правительства Абэ и скандала вокруг Kake Gakuen на протяжении долгого времени остается одной из самых обсуждаемых в японской печати. Аккредитованные в Токио журналисты ведущих мировых СМИ также признаются, что сейчас для них это, безусловно, главная тема.

Редакционные статьи в японских газетах, в первую очередь либерального толка, изобилуют остроумной критикой и сарказмом в адрес премьера и его партии. "Нет никаких сомнений в том, что попытки Абэ и других чиновников избежать ответственности за случившееся и уйти от объяснений на этот счет, повлекли за собой рост недоверия со стороны общественности. ЛДП следовало бы как можно раньше согласиться с требованиями оппозиции о созыве внеочередной сессии парламента для обсуждения возникшего кризиса. Дело в том, что когда ЛДП пять лет назад сама находилась в лагере оппозиции, она требовала созывать подобные заседания в течение 20 дней после поступившей заявки и даже предлагала внести соответствующие поправки в Конституцию. Однако, разумеется, тогда партия находилась в меньшинстве и выступала с точки зрения защиты своих интересов перед правящими демократами - после прихода ЛДП к власти эта тема больше не рассматривалась", - пишет газета "Асахи".

"Сейчас действительно необходимо открыть парламентское заседание, чтобы Абэ наконец-то лично ответил на интересующие оппозицию и общественность вопросы, связанные с его фаворитизмом. Правительство продолжает отрицать причастность Абэ и других высокопоставленных чиновников к этому скандалу, не предоставляя при этом полноценных доказательств своим заявлениям. Не предпринимается также никаких попыток начать расследование на этот счет и выяснить, действительно ли премьер лично решил вопрос о строительстве здания ветеринарного факультета для университета, входящего в структуру Kake Gakuen", - отмечает также "Майнити".

Жители обсуждают политику, но на демонстрации не выходят

Обсуждают ситуацию вокруг правительства и обычные жители, разочарованные излишней самоуверенностью Абэ. "Когда Синдзо Абэ вернулся к власти в 2012 году, я была очень рада и поддерживала его. Но сейчас я разочарована - это не то, чего я ожидала. Премьер-министр и ЛДП ведут себя слишком надменно, они зарвались, а из множества громких обещаний им не удалось выполнить ни одного", - сказала ТАСС 37-летняя сотрудница крупной страховой компании, которая надеется, что на большую политическую арену выйдет нынешний губернатор Токио Юрико Коикэ.

Несмотря на скандалы вокруг правительства, многие считают ситуацию в Японии стабильной, в том числе благодаря высокому уровню авторитета и компетенции премьера. "Сейчас ситуация в Японии не идеальная, но она лучше, чем при других правительствах, поэтому на данный момент я считаю, что нет другого политика кроме Абэ, способного на том же уровне управлять страной", - считает 27-летний студент из Сидзуоки.

Другие не исключают, что СМИ занижают рейтинг правительства, хотя уровень поддержки, по их мнению, несомненно снизился. "Среди людей моего возраста и моих коллег по работе очень много тех, кто действительно продолжает поддерживать Абэ и его кабинет. Большинство чувствует, что сейчас более стабильная ситуация в экономике и внешней политике по сравнению с предыдущими правительствами", - говорит 45-летний сотрудник строительной компании в Токио.

При этом, несмотря на такое резкое падение рейтинга правительства, оппозиционные партии или общественные движения не выводят своих сторонников на акции протеста или демонстрации. Лишь на отдельных мероприятиях собирались несколько сотен или даже десятков человек.

Варианты дальнейших действий

В широком смысле у Абэ, если он хочет остаться у власти, есть два варианта действий, и каждый из них имеет свои слабые и сильные стороны, как и сторонников внутри правительства и либерал-демократов.

Первый – провести, как и запланировано, в начале августе перестановки в правительстве, заменив проштрафившихся министров, включая главу оборонного ведомства Томоми Инаду, а затем задуматься о роспуске парламент и проведении в кратчайшие сроки досрочных выборов. Плюс такого поступка – ЛДП и Абэ почти наверняка одержат победу, сохранив власть в стране. Однако эта власть уже не будет такой безоговорочной – либерал-демократы потеряют абсолютное большинство в ключевой нижней палате парламента и не смогут так легко проталкивать любые законопроекты, за что их так сильно критикуют в настоящее время. Также в этом случае особую ценность получат мандаты представителей нейтральных партий – за их лояльность будет идти ожесточенная борьба между правящим и оппозиционным блоком.

Большим сторонником идеи роспуска парламента и проведения досрочных выборов в случае падения рейтинга является бывший глава правительства, а ныне вице-премьер, министр финансов и ближайший соратник Абэ - Таро Асо. Примечательно, что Асо придерживался аналогичной позиции в 2008-2009 годах, когда занимал пот премьер-министра. Но коллеги по партии тогда убедили его отказаться от такого варианта – все это вылилось в сокрушительное поражение ЛДП на очередных выборах в 2009 году и уход партии в оппозицию на три года.

Второй – дождаться очередных выборов, которые должны пройти не позднее декабря 2018 года. Это даст либерал-демократам почти полтора года на то, чтобы укрепить свои позиции и вернуть доверие избирателей. За этот вариант активно радеет генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, которого считают вторым человеком в правительства. Но и здесь есть неприятные для Абэ подводные камни – принимая во внимание то, с какой частотой члены ЛДП и правительства оказываются в эпицентре всевозможных скандалов, ближайшие полтора года могут сыграть злую шутку с партией власти - за следующие 18 месяцев она вполне может окончательно растерять весь лимит доверия избирателей и вовсе проиграть выборы.

Оппозиция не помеха

Однако в большей степени исход борьбы за власть будет зависеть от того, сможет ли оппозиция во главе с демократами преодолеть собственный внутренний кризис и составить реальную конкуренцию ЛДП. Рейтинг Демократической партии (ДП) продолжает оставаться на крайне низком уровне - менее 6% - даже после того, как в прошлом году ее возглавила харизматичная и очень жесткая Рэнхо (полное имя – Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально именуют мононимом Рэнхо – прим. ТАСС). Дело в том, что местное население пока не готово забыть провальные три года (2009-2012), что ДП находилась у власти, также недоверие вызывает и история с двойным гражданством лидера демократов Рэнхо, чья мать – японка, а отец – выходец с Тайваня. Она неоднократно заявляла об отсутствии такового, тем не менее эта тема продолжает отбрасывать густую тень на всю партию.

Очевидно, нынешняя ситуация вокруг правительства по сути является одним из немногих подарков для оппозиции, чтобы решить все свои проблемы. Депутат нижней палаты парламента, глава парламентского комитета ДП Яманои Кадзунори в беседе с корр. ТАСС отметил, что "во время предстоящего 24-25 июля заседания бюджетных комиссий обеих палат парламента с участием Абэ демократы намерены сосредоточиться на вопросах, касающихся скандала вокруг фаворитизма главы правительств".

"Глядя на опросы общественного мнения, можно понять, что уровень неодобрения премьера быстро растет, поскольку к нему все меньше доверия", - отметил депутат. По его словам, пока Абэ будет продолжать отрицать свою причастность к скандалам вокруг организаций Moritomo Gakuen ("Моритомо гакуэн") и Kake Gakuen и не предоставлять при этом честных объяснений, рейтинг его поддержки и дальше будет опускаться. "С точки зрения обычных людей его отговорки выглядят неубедительными. Таким образом, напрашивается вывод, что он лжет, а сама проблема того, что словам главы правительства нельзя доверять, является очень серьезной", - считает Кадзунори.

Вместе с тем потенциальной угрозой для Абэ на очередных выборах может стать губернатор Токио Юрико Коикэ, чье движение "Жители префектуры – превыше всего" нанесло сокрушительное и историческое поражение ЛДП на недавних выборах в законодательное собрание столичной префектуры. В настоящее время Коикэ никак не демонстрирует намерения участвовать в общенациональных выборах – у губернатора очень много дел в Токио, принимая во внимание активную подготовку к Олимпиаде 2020 года. Но еще год назад ничто не говорило о том, что Коикэ объединит вокруг себя достаточное количество сторонников, чтобы триумфально выступить на выборах. Полтора года довольно большой срок – Коикэ уже дважды доказывала на деле, что всего за несколько месяцев способна заручиться поддержкой огромного числа избирателей – сперва на губернаторских выборах в Токио, затем на выборах в столичное законодательное собрание.

Внешняя политика на страже рейтинга правительства

Абэ вместе с тем умело использует именно внешнюю политику для поддержания своего авторитета и уровня поддержки правительства. В прежние периоды, когда намечалась тенденцию к снижению рейтинга кабинета министров, правительству удавалось заработать очки скорее не у себя в стране, а на внешнеполитическом фронте. В качестве примера аналитики приводят весну 2015 года, когда многие в Японии критиковали власти за планы внесения поправок в законодательство в сфере обороны. Тогда заметно выправить ситуацию помогло заключение к концу года соглашения с Южной Кореей об урегулировании споров по вопросу "женщин для утешения". Хотя сейчас перспективы этого соглашения остаются крайне туманными из-за позиции новой администрации в Сеуле, тогда выправить ситуацию с падением рейтинга удалось.

Как отметил в беседе с корр. ТАСС эксперт Японского института международных проблем Хиронори Фусита, Абэ может использовать похожую тактику и сейчас. "В этот раз с учетом резкого падения уровня поддержки, администрация Абэ пыталась добиться успехов на саммите "двадцатки", однако за исключением соглашения об экономическом партнерстве с ЕС (оно было достигнуто во время визита Абэ в Бельгию накануне саммита - прим. ТАСС) больших результатов добиться не удалось", - говорит он, приводя в пример ситуацию вокруг КНДР. Абэ стремится к диалогу как с США и Южной Кореей, так и с Россией и Китаем, однако из-за разницы позиций выработать единый подход не удалось.

В ближайших планах главы японского правительства значится поездка в Россию, где в сентябре во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Таким образом, именно российское направление может помочь ему хотя бы отчасти восстановить доверие населения. "Вероятно, если на встрече на высшем уровне на полях ВЭФ будет виден какой-либо большой прогресс [например, о реализации совместной экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС)], администрация Абэ сможет "заработать очки", - считает Фусита.

Успехом для японской стороны с точки зрения населения может быть, к примеру, конкретная договоренность о реализации совместной экономической деятельности на Южных Курилах. В конечном итоге Токио надеется решить территориальную проблему и заключить мирный договор, однако даже такое движение, на первый взгляд незначительное, Абэ может преподнести как еще один пускай и маленький, но шаг к решению этой проблемы - это одна из программных задач его правительства, с которой он шел на выборы в 2012 году.

Вскоре после провального выступления возглавляемой Абэ ЛДП на выборах в токийское законодательное собрание в прессе появились осторожные предположения, что работа по ряду внешнеполитических направлений для правительства и партии власти может осложниться. Однако, как считают опрошенные ТАСС эксперты, серьезного влияния на ключевые направления внешней политики провал на выборах в Токио и снижение рейтинга правительства вряд ли окажет.

В первую очередь это касается, пожалуй, самого насущного вопроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе - ракетно-ядерной программы КНДР. "(Снижение рейтинга) не влияет непосредственного на нашу политику по Северной Корее. Я думаю, что политика правительства в отношении КНДР имеет значительную поддержку общества", - считает ведущий эксперт в области внешней политики Японии, профессор Университета Кэйо Кэн Дзимбо.

Изменения на российском направлении возможно лишь при смене правительства

Не ожидают аналитики изменений и на российском направлении. "Я считаю вероятность (изменения политики Абэ в отношении России) низкой. Несмотря на то, что критика в адрес правительства Абэ и ЛДП, определенно, нарастает, не наблюдается усиления критики в отношении подхода нынешней администрации к политике на российском направлении", - говорит Фусита, по мнению которого недовольство избирателей и оппозиции сконцентрировано на других политических вопросах и подходе к государственному управлению.

При этом эксперт признает, что после визита президента России Владимира Путина в декабре 2016 года у определенной части населения Японии, рассчитывавшей на прорыв в территориальном вопросе, было некое разочарование. "Однако даже при такой критике Абэ продолжает и дальше отстаивать подход, основанный на дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Россией и углублении политического диалога", - говорит он.

По мнению Фуситы, если изменение политики Японии на российском направлении и произойдет, то лишь при смене правительства. При таком сценарии это может оказать негативное воздействие на двусторонние отношения, а точнее - на динамику их развития. Внешняя политика на российском направлении вообще для любого японского политика имеет большое значение наряду с вопросами отношений с Китаем и Южной Кореей. Однако для Абэ, в мае 2016 года заявившего о "новом подходе", это вообще особая тема: для его отца Синтаро Абэ, занимавшего пост главы МИД, стремление к заключению мирного договора было делом всей его жизни. Абэ-сын считает, что теперь данную задачу должен решить именно он, ведь его отец фактически завещал ему подписать этот документ.

"Если вдруг правительство Абэ сменится, и новым премьер-министром станет лидер, который не имеет особого интереса к России, нельзя не сказать, что перспективы того, смогут ли японско-российские отношения сохраняться в их нынешнем виде, будут крайне непонятны", - отмечает Фусита. Большую роль играют и личные отношении лидеров двух стран: в качестве примера эксперт привел правительства Дзюнъитиро Коидзуми и Наото Кана, которые не имели того самого особого интереса к России. Во время работы этих кабинетов больших изменений в двусторонних отношениях не было, и, наоборот, периоды развития двусторонних связей связаны с такими именами как Рютаро Хасимото, имевшего добрые отношения с Борисом Ельциным, или Ёсиро Мори, еще до Абэ хорошо общавшегося с Владимиром Путиным.

В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, ключевом ведомстве, курирующем сейчас российско-японское экономическое сотрудничество под руководством Хиросигэ Сэко, возможное влияние падения рейтинга правительства на курс Токио на улучшение отношений с РФ и, в частности, подготовку к Восточному экономическому форуму во Владивостоке в ответ на запрос ТАСС не прокомментировали.

Сменится ли облик ЛДП?

Пока делать точных прогнозов на то, как будет разворачиваться внутриполитическая ситуация в Японии, не берется никто. Социологам еще придется оценить настроения общества после первого шага на пути правительства к восстановлению рейтинга - перетасовок в кабинете, намеченных на 3 августа.

Кроме того изменения в правительстве покажут, угрожает ли Абэ внутрипартийная борьба. Одним из возможных соперников нынешнего премьера на предстоящих в сентябре 2018 года выборах председателя ЛДП называют главу МИД Фумио Кисиду. Если он не откажется от предложения продолжить работу и сохранить свой пост, это подтвердит лидерские позиции Абэ.

Выход Кисиды из правительства по собственному желанию может говорить о том, что он планирует начать подготовку к борьбе за пост председателя партии. Если правительству и ЛДП удастся переломить нынешнюю тяжелую ситуацию, окончательно конец кризису будет положен в декабре 2018 года, когда пройдут выборы в парламент.

В ходе перестановок в правительство могут прийти и новые для большой политики лица. В числе таковых называют сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми, молодого, но очень популярного политика из ЛДП.

​Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев