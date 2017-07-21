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Президент Молдавии назвал провокационным заявление парламента по Приднестровью

Международная панорама
21 июля, 13:53 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, июля. /ТАСС

Игорь Додон отметил, что эти действия направлены на ухудшение отношений с РФ

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КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокационным принятую парламентом в пятницу декларацию, в которой содержится призыв к выводу российских миротворцев и военных из Приднестровья. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице президента в Facebook.

"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть", - сказал Додон, который считает, что "подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне".

По его мнению, это заявление вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демократической партии Молдавии "по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию".

Президент также связывает это с недавней высылкой российских дипломатов, "борьбой с так называемой российской пропагандой".

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