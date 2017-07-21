Президент Молдавии назвал провокационным заявление парламента по Приднестровью

Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаряВ стране 21 июля, 15:02
Глава ФСПР: Губайдуллина может стать новой звездой российского современного пятиборьяСпорт 21 июля, 15:00
Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 14:59
Попова: безопасность спиннеров для детей изучают в разных институтах РоссииОбщество 21 июля, 14:57
УЕФА разрешил провести первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в ИзраилеСпорт 21 июля, 14:55
СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в ТурциюМеждународная панорама 21 июля, 14:46
"Лесная амнистия" как решение проблемы спорных земельОбщество 21 июля, 14:45
"Галс-Девелопмент" предоставляет скидку на проекты в рамках Black Friday Real Estate 2017Новости партнеров 21 июля, 14:41
Россияне Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокационным принятую парламентом в пятницу декларацию, в которой содержится призыв к выводу российских миротворцев и военных из Приднестровья. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице президента в Facebook.
"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть", - сказал Додон, который считает, что "подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне".
По его мнению, это заявление вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демократической партии Молдавии "по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию".
Президент также связывает это с недавней высылкой российских дипломатов, "борьбой с так называемой российской пропагандой".