Президент Молдавии назвал провокационным заявление парламента по Приднестровью

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокационным принятую парламентом в пятницу декларацию, в которой содержится призыв к выводу российских миротворцев и военных из Приднестровья. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице президента в Facebook.

"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть", - сказал Додон, который считает, что "подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне".

По его мнению, это заявление вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демократической партии Молдавии "по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию".

Президент также связывает это с недавней высылкой российских дипломатов, "борьбой с так называемой российской пропагандой".