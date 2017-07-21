Лукашенко: Украина и Белоруссия договорились предоставлять совместную помощь Донбассу

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украина и Белоруссия договорились совместно поставлять гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Прежде всего, мы поставляем гуманитарную помощь в эти области, мы хотели там работать без посредников и самым коротким путем, то есть через Украину, и попросили об этом Порошенко, если у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", - сказал он.

Лукашенко поблагодарил Порошенко за согласие с этим предложением.