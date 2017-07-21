Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ЕК может оштрафовать Польшу за реформу судов на €300 тыс. в день

Международная панорама
21 июля, 16:01 UTC+3 ТАСС

ЕК считает, что законопроект о судебной реформе уменьшает независимость судебной системы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля. Европейская комиссия может наложить на Польшу штраф в случае, если в республике будет принят спорный закон о реформе судебной системы. Как сообщил в пятницу польский интернет-портал onet.pl, величина штрафа "может достигать €300 тыс. за каждый день действия" в стране этого закона.

Смотрите также

Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов

Сейм Польши принял законопроект о Верховном суде, уменьшающий его независимость

"Дело может закончиться высокими штрафами, превышающими €300 тыс. за каждый день нарушения законодательства Евросоюза", - пишет портал, отмечая, что для наложения на Польшу столь высокого штрафа не потребуется единодушного одобрения всех государств - членов ЕС.

По мнению ЕК, одобренный в четверг депутатами польского Сейма (нижней палаты парламента) законопроект о судебной реформе уменьшает независимость судебной системы и ставит ее под контроль политиков. В пятницу законопроект поступил в верхнюю палату - Сенат.

В ночь с четверга на пятницу во всех крупных городах Польши прошли массовые демонстрации протеста против планируемой реформы. Только в Варшаве в них приняли участие свыше 50 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама