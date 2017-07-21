СМИ: ЕК может оштрафовать Польшу за реформу судов на €300 тыс. в день

ТАСС, 21 июля. Европейская комиссия может наложить на Польшу штраф в случае, если в республике будет принят спорный закон о реформе судебной системы. Как сообщил в пятницу польский интернет-портал onet.pl, величина штрафа "может достигать €300 тыс. за каждый день действия" в стране этого закона.

"Дело может закончиться высокими штрафами, превышающими €300 тыс. за каждый день нарушения законодательства Евросоюза", - пишет портал, отмечая, что для наложения на Польшу столь высокого штрафа не потребуется единодушного одобрения всех государств - членов ЕС.

По мнению ЕК, одобренный в четверг депутатами польского Сейма (нижней палаты парламента) законопроект о судебной реформе уменьшает независимость судебной системы и ставит ее под контроль политиков. В пятницу законопроект поступил в верхнюю палату - Сенат.

В ночь с четверга на пятницу во всех крупных городах Польши прошли массовые демонстрации протеста против планируемой реформы. Только в Варшаве в них приняли участие свыше 50 тыс. человек.