Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Австрии потребовали извинений от Италии за сравнение главы МИД с неонацистом

Международная панорама
21 июля, 16:06 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 21, июля. /ТАСС

Итальянский политик Джанни Пителла написал в Twitter, что Себастьян Курц "хочет превратить Лампедузу в концлагерь для мигрантов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 21 июля. /ТАСС/. Италия должна принести официальные извинения министру иностранных дел Австрии Себастьяну Курцу за обвинения в намерении создать концентрационный лагерь для беженцев на острове Лампедуза. Об этом заявил в пятницу председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

По его словам, постоянные обвинения и неизбирательность в выражениях итальянских политиков в отношении Курца совершенно недопустимы.

"Утверждения, что Курц хочет превратить остров Лампедуза в Средиземном море в концентрационный лагерь, чудовищны. Такие слова переходят все границы", - говорится в заявлении Штрахе.

В четверг итальянский политик Джанни Пителла написал в своем Twitter, что "Курц хочет превратить Лампедузу в концлагерь для мигрантов". А мэр Лампедузы Сальваторе Мортелло заявил, что "подобные предложения можно ожидать только от неонациста, а не от представителя страны Евросоюза".

Как пишет агентство APA, глава МИД Австрии в четверг по итогам встречи с итальянским коллегой выразил мнение, что мигрантов при попытке пересечь Средиземное море надо останавливать на острове Лампедуза и не пускать их оттуда в Европу.

Ранее Курц предлагал создать условия, при которых поток беженцев, отправляющихся на лодках из Ливии, иссякнет, а транзитным пунктом при отправке мигрантов на родину должны стать такие острова, как Лампедуза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Курц, Себастьян
Страны
Италия Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама