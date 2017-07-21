В Австрии потребовали извинений от Италии за сравнение главы МИД с неонацистом

ВЕНА, 21 июля. /ТАСС/. Италия должна принести официальные извинения министру иностранных дел Австрии Себастьяну Курцу за обвинения в намерении создать концентрационный лагерь для беженцев на острове Лампедуза. Об этом заявил в пятницу председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

По его словам, постоянные обвинения и неизбирательность в выражениях итальянских политиков в отношении Курца совершенно недопустимы.

"Утверждения, что Курц хочет превратить остров Лампедуза в Средиземном море в концентрационный лагерь, чудовищны. Такие слова переходят все границы", - говорится в заявлении Штрахе.

Il Ministro degli Esteri austriaco Kurz vuole trasformare Lampedusa in una sorta di lager per migranti. Questa non è l'Europa che vogliamo! — Gianni Pittella (@giannipittella) 20 July 2017

В четверг итальянский политик Джанни Пителла написал в своем Twitter, что "Курц хочет превратить Лампедузу в концлагерь для мигрантов". А мэр Лампедузы Сальваторе Мортелло заявил, что "подобные предложения можно ожидать только от неонациста, а не от представителя страны Евросоюза".

Как пишет агентство APA, глава МИД Австрии в четверг по итогам встречи с итальянским коллегой выразил мнение, что мигрантов при попытке пересечь Средиземное море надо останавливать на острове Лампедуза и не пускать их оттуда в Европу.

Ранее Курц предлагал создать условия, при которых поток беженцев, отправляющихся на лодках из Ливии, иссякнет, а транзитным пунктом при отправке мигрантов на родину должны стать такие острова, как Лампедуза.