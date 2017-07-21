Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Два инцидента произошли в пятницу во время совместного брифинга президентов Белоруссии и Украины по итогам их переговоров в Киеве.

Сначала охрана вынуждена была спешно выводить из зала, где собрались высокопоставленные члены делегаций двух стран, полуобнаженную женщину из движения Femen. Та кричала: "Живи, Белоруссия". Эти же слова по-белорусски были написаны и на ее груди. Инцидент произошел в администрации украинского президента Петра Порошенко, откуда все телеканалы вели прямые репортажи.

Буквально через несколько минут внимание всех присутствующих вновь было отвлечено от выступлений президентов. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко потерял сознание.

Белорусский президент Александр Лукашенко, заметив, что начальнику погранслужбы становится плохо, предложил ему присесть. К счастью, того успели подхватить стоявшие рядом члены делегаций и вынесли на руках из зала.

Пресс-секретарь погранведомства Олег Слободян сообщил ТАСС, что пока Назаренко не госпитализирован и все еще находится в здании администрации президента.