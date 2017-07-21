Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко

Международная панорама
21 июля, 16:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, июля. /ТАСС

Сначала из зала вывели участницу движения Femen, затем сознание потерял глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Два инцидента произошли в пятницу во время совместного брифинга президентов Белоруссии и Украины по итогам их переговоров в Киеве.

Сначала охрана вынуждена была спешно выводить из зала, где собрались высокопоставленные члены делегаций двух стран, полуобнаженную женщину из движения Femen. Та кричала: "Живи, Белоруссия". Эти же слова по-белорусски были написаны и на ее груди. Инцидент произошел в администрации украинского президента Петра Порошенко, откуда все телеканалы вели прямые репортажи.

Буквально через несколько минут внимание всех присутствующих вновь было отвлечено от выступлений президентов. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко потерял сознание. 

Белорусский президент Александр Лукашенко, заметив, что начальнику погранслужбы становится плохо, предложил ему присесть. К счастью, того успели подхватить стоявшие рядом члены делегаций и вынесли на руках из зала.

Пресс-секретарь погранведомства Олег Слободян сообщил ТАСС, что пока Назаренко не госпитализирован и все еще находится в здании администрации президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама