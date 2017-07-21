В ходе протестов в день забастовки в Венесуэле погибли пять человек

ТАСС, 21 июля. По меньшей мере пять человек погибли в ходе протестов в Венесуэле в четверг, когда оппозиция и ее сторонники проводили 24-часовую забастовку.

По данным Генеральной прокуратуры республики, которые в пятницу она привела в своем Twitter, один подросток погиб в штате Сулия, два человека - в штате Миранда, еще один - в штате Карабобо. По меньшей мере девять человек были ранены. Прокуратура проводит расследования обстоятельств гибели манифестантов.

По данным ведомства, протестующий в Карабобо скончался "от ранения в грудь", участники манифестации в Миранде умерли от огнестрельного ранения. Обстоятельства гибели подростка в Сулии прокуратура на данные момент не сообщает.

Ранее министр жилищного строительства Венесуэлы Мануэль Кевед сообщил, что в четверг в здании ведомства в штате Сулия был устроен пожар. По его словам, один из нападавших погиб. Как сообщила прокуратура, она проводит расследование случившегося.

Участники забастовки и акций протеста требовали от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею. Решение президента республики Николаса Мадуро о созыве органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране.

С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролирует оппозиция. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.