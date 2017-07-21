Французский журналист Вильям Рогелон получит компенсацию за ранение в Донбассе

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Специальная Комиссия по компенсации жертвам насильственных действий приняла к рассмотрению ходатайство французского журналиста Вильяма Рогелона о выплате денежных средств за ранение, полученное им в Донецкой области.

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О решении отделения французской комиссии, расположенного в городе Бордо, где проживает журналист, сообщило в пятницу Agence France-Presse.

Согласно французским законам, принятие данной государственной комиссией ходатайства к рассмотрению означает, что дело о финансовой компенсации пострадавшего автоматически передается в ведающий этими вопросами Гарантийный фонд для жертв терроризма и других насильственных действий, который и осуществляет выплаты. Сумма будет определена экспертами, однако журналисту уже авансом выплачено в счет предстоящей компенсации €7 тыс.

События 2014 года

24 мая 2014 года в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) в результате минометного обстрела погибли итальянский журналист из фотообъединения Cesuralab Андреа (Энди) Роккелли и его переводчик Андрей Миронов. Ранения тогда получил и французский фотограф Вильям Рогелон, сотрудничавший с агентством Wostok Press.

Промедления юстиции

Рогелон уже подал в Бордо иск в суд, который будет рассматриваться по уголовной процедуре в соответствии с подозрением в попытке предумышленного убийства. Как подчеркнул в этой связи профсоюз журналистов при профсоюзном объединении Французская демократическая конфедерация труда, "вызывает удивление, что по данному уголовному делу, инициированному еще 25 ноября 2014 года, так и не наблюдается какого-либо прогресса в отличие от того, что произошло в Италии по делу о гибели журналиста Андреа Роккелли".

Там итальянскими властями по обвинению в убийстве Роккелли был арестован украинец Виталий Маркив, который служил в так называемом добровольческом батальоне Национальной гвардии Украины. Как полагают итальянские следователи, именно Маркив возглавлял вооруженный отряд, обстрелявший группу, в которой находился Роккелли и другие иностранные журналисты.

Обстрел журналистов

Как подчеркнул в интервью АFP Вильям Рогелон, он считает, что "обстрел в районе села Андеевка был намеренно направлен против журналистов". "В тот момент в самом городе находилось семь десятков журналистов и всем об этом было прекрасно известно", - отметил он.

Рогелон опытный журналист, привыкший действовать в зонах боев - он, в частности, в течение двух лет освещал сирийский конфликт. "У меня были документы с разрешением мне работать и находиться в этом районе, выданные обеими сторонами украинского конфликта. В момент обстрела мы находились на открытой местности и нас было хорошо видно всем", - добавил Рогелон, который после тяжелого ранения прекратил журналисткую деятельность.