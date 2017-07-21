Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французский журналист Вильям Рогелон получит компенсацию за ранение в Донбассе

Международная панорама
21 июля, 18:48 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 21, июля. /ТАСС

Журналисту уже выплачено авансом в счет предстоящей компенсации €7 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Специальная Комиссия по компенсации жертвам насильственных действий приняла к рассмотрению ходатайство французского журналиста Вильяма Рогелона о выплате денежных средств за ранение, полученное им в Донецкой области.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

О решении отделения французской комиссии, расположенного в городе Бордо, где проживает журналист, сообщило в пятницу Agence France-Presse.

Согласно французским законам, принятие данной государственной комиссией ходатайства к рассмотрению означает, что дело о финансовой компенсации пострадавшего автоматически передается в ведающий этими вопросами Гарантийный фонд для жертв терроризма и других насильственных действий, который и осуществляет выплаты. Сумма будет определена экспертами, однако журналисту уже авансом выплачено в счет предстоящей компенсации €7 тыс.

События 2014 года

24 мая 2014 года в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) в результате минометного обстрела погибли итальянский журналист из фотообъединения Cesuralab Андреа (Энди) Роккелли и его переводчик Андрей Миронов. Ранения тогда получил и французский фотограф Вильям Рогелон, сотрудничавший с агентством Wostok Press.

Промедления юстиции

Рогелон уже подал в Бордо иск в суд, который будет рассматриваться по уголовной процедуре в соответствии с подозрением в попытке предумышленного убийства. Как подчеркнул в этой связи профсоюз журналистов при профсоюзном объединении Французская демократическая конфедерация труда, "вызывает удивление, что по данному уголовному делу, инициированному еще 25 ноября 2014 года, так и не наблюдается какого-либо прогресса в отличие от того, что произошло в Италии по делу о гибели журналиста Андреа Роккелли".

Там итальянскими властями по обвинению в убийстве Роккелли был арестован украинец Виталий Маркив, который служил в так называемом добровольческом батальоне Национальной гвардии Украины. Как полагают итальянские следователи, именно Маркив возглавлял вооруженный отряд, обстрелявший группу, в которой находился Роккелли и другие иностранные журналисты.

Обстрел журналистов

Как подчеркнул в интервью АFP Вильям Рогелон, он считает, что "обстрел в районе села Андеевка был намеренно направлен против журналистов". "В тот момент в самом городе находилось семь десятков журналистов и всем об этом было прекрасно известно", - отметил он.

Рогелон опытный журналист, привыкший действовать в зонах боев - он, в частности, в течение двух лет освещал сирийский конфликт. "У меня были документы с разрешением мне работать и находиться в этом районе, выданные обеими сторонами украинского конфликта. В момент обстрела мы находились на открытой местности и нас было хорошо видно всем", - добавил Рогелон, который после тяжелого ранения прекратил журналисткую деятельность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
2
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
Путин рассказал, как стал президентом
5
NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома
6
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
7
Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама