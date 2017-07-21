Юрист Трампа отрицает изучение вопроса помилований на крайний случай

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не пытается выяснить круг своих полномочий в области помилования на случай наихудшего для него исхода расследования по поводу приписываемого ему сговора с Россией. Об этом заявил в пятницу телекомпании ABC один из юрисконсультов главы государства Джей Секулов, опровергнув публикацию газеты "Вашингтон таймс".
"Тема помилований не обсуждается и не рассматривается", - лаконично отметил юрист.
Как написала в четверг Washington Post, юрисконсульты и советники Трампа ищут возможности ограничить или подорвать расследование вокруг приписываемых ему связей с Россией, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером. Согласно публикации, президент также пытается узнать больше о своих полномочиях помилования приближенных, членов семьи и даже самого себя на тот случай, если кто-то попадет под суд в результате разбирательства.
Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.