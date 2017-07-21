NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома

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ТАСС, 21 июля. Шон Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
По ее данным, причиной такого решения Спайсера стало его несогласие с решением президента США Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома.
Первой о грядущем назначении Скарамуччи сообщила в четверг газета The Wall Street Journal. По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу. Как сообщила позже телекомпания ABC, финансист принял предложение.
Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям
Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.