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NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома

Международная панорама
21 июля, 19:11 UTC+3

Причиной такого решения стало несогласие Спайсера с решением Дональда Трампа назначить Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома

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Пресс-секретарь Шон Спайсер

Пресс-секретарь Шон Спайсер

© EPA/SHAWN THEW

ТАСС, 21 июля. Шон Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

Смотрите также

ABC: Трамп назначил Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома

По ее данным, причиной такого решения Спайсера стало его несогласие с решением президента США Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома.

Первой о грядущем назначении Скарамуччи сообщила в четверг газета The Wall Street Journal. По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу. Как сообщила позже телекомпания ABC, финансист принял предложение.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям

Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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