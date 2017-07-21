ABC: Трамп назначил Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назначил американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Скарамуччи принял предложение, сообщила в пятницу телекомпания ABC.
Первой о грядущем назначении сообщила в четверг газета The Wall Street Journal. По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу.
Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая 2017 года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.
Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, - сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша. В январе текущего года СМИ сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, однако этого так и не произошло.
Скарамуччи принял участие во Всемирном экономическом форуме, который состоялся в швейцарском Давосе в январе. Он значился в списке выступающих как член переходной команды Трампа, который в то время еще не являлся президентом США.
Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. Он отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.