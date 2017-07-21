США лишат Пакистан почти половины военных компенсаций за 2016-й финансовый год

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис решил удержать почти половину суммы компенсаций Пакистану за поддержку американских военных операций за 2016-й финансовый год из-за недостаточных, по его мнению, усилий этой страны по борьбе с террористической "Сетью Хаккани". Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Адама Стампа.

В документе уточняется, что общая сумма выплат республике, фактически представляющих собой дополнительную программу военной помощи Пентагона, за этот период должна была составить $900 млн, из которых $550 млн ранее уже были перечислены Исламабаду. Однако, "в свете решения министра дополнительные фонды коалиционной поддержки за 2016-й финансовый год Пакистану доступны не будут", подчеркивается в заявлении.

2016-й финансовый год завершился в США 30 сентября прошлого года.