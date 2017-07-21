США внесли в санкционный список уроженца Ингушетии, вступившего в ИГ

ТАСС, 21 июля. Власти США внесли в санкционный список уроженца Ингушетии Малика Барханоева, вступившего в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте американского министерства финансов.

Как говорится в распространенном ею заявлении, "Барханоев <...> въехал в Сирию через Турцию и прошел подготовку в лагере террористов". "По завершении этой подготовки Барханоев присоединился к группировке ИГИЛ в Сирии", - отметил минфин США. ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") - это прежнее название ИГ. "В 2015 году Барханоев публично объявил о том, что сражается бок о бок с [другими боевиками] ИГИЛ и базируется в сирийском городе Манбидж", - добавил американский Минфин.

По данным этого ведомства, Малик Русланович Барханоев родился в 1992 году в станице Орджоникидзевская (ныне город Сунжа), в рядах боевиков известен под прозвищем Саифуддин Ингуши. На практике решение Вашингтона означает запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с Барханоевым. Его активы, в случае обнаружения таковых в банковской системе США, будут заморожены. Нынешние действия США "подчеркивают приверженность американского правительства совместной работе с международными партнерами в целях противодействия ИГИЛ и другим террористическим группировкам", заверил Минфин.

Кроме того, в черный список было внесено новое название сирийской группировки "Бригада мучеников Ярмука", известной также как "Катиба шухада аль-Ярмук", или "Лива шухада аль- Ярмук". Госдепартамент причислил группировку "Лива шухада аль-Ярмук", действующую в сирийской провинции Дераа, к разряду зарубежных террористических организаций еще в прошлом году.