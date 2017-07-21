В Афганистане в ходе ошибочного удара ВВС США убиты афганские военные

ТАСС, 21 июля. Несколько военнослужащих ВС Афганистана погибли в результате удара ВВС США по полевому лагерю в провинции Гильменд. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на штаб миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всем пострадавшим в результате этого несчастного случая", - приводит агентство заявление американских военных. Отмечается, что США уведомили правительство Афганистана об инциденте, по факту произошедшего будет проведено расследование. Число погибших в результате удара пока не приводится.