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В Афганистане в ходе ошибочного удара ВВС США убиты афганские военные

Международная панорама
21 июля, 20:18 UTC+3 ТАСС

О числе погибших пока не сообщается

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ТАСС, 21 июля. Несколько военнослужащих ВС Афганистана погибли в результате удара ВВС США по полевому лагерю в провинции Гильменд. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на штаб миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всем пострадавшим в результате этого несчастного случая", - приводит агентство заявление американских военных. Отмечается, что США уведомили правительство Афганистана об инциденте, по факту произошедшего будет проведено расследование. Число погибших в результате удара пока не приводится.

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