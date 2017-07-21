Премьер Молдавии считает, что Рогозин не должен прилетать на военном самолете

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип считает, что вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин не должен прилетать в Кишинев на самолете Министерства обороны РФ.

"Господин Рогозин является сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. У него нет никаких ограничений на въезд в Молдавию, важно, как он приедет. Если он хочет прилететь на военном самолете в Тирасполь, то он не прилетит на военном самолете. А если хочет приехать в нормальном режиме на рейсовом самолете, то, конечно, мы приветствуем его визит, и никто не запретит ему въезжать в Молдавию", - заявил Филип журналистам.

Главу кабинета поддержал спикер парламента Андриан Канду, который отметил, что "негативно воспринимает некоторые заявления" Рогозина. "Но как спикер парламента, выражая официальную позицию, должен соблюдать дипломатические каноны, приветствую визит господина Рогозина в Кишинев для работы в интересах между нашими странами", - сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации, в которой были артисты и журналисты, планировавшие принять участие в мероприятиях в связи с 25-летием начала миротворческой операции в Приднестровье, отменить визит в страну. Возражения молдавской стороны вызвал тот факт, что делегация планирует прибыть на самолетах Министерства обороны РФ.

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон осудил отказ правительства принять в Кишиневе самолеты Министерства обороны РФ с делегацией из Москвы. "Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолет министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов", - заметил Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он подчеркнул, что планирует провести встречу с Рогозиным и посетить вместе с ним Приднестровье.