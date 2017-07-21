Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс, сменившая на этом посту Шона Спайсера. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.
"Прежде всего, я хотел бы объявить официально, что Сара Хакаби-Сандерс будет пресс-секретарем, так что вы можете ее поздравить после", - сказал Скарамуччи репортерам.
Он также заверил, что между ним и руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибэсом, вопреки данным американских СМИ, нет никакой вражды. По выражению Скарамуччи, он и Прибэс близки, "как братья", но между ними порой действительно случаются разногласия.