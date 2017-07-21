Британские власти одобрили поставки оружия в страны, нарушающие права человека

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ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании утвердило лицензии на поставки оружия в страны, которые состоят с списке нарушителей прав человека. Об этом в пятницу сообщила газета Independent со ссылкой на данные британской общественной организации Движение против торговли оружием (CAAT).
Активисты CAAT ознакомились с докладом "Права человека и демократия", опубликованным в четверг МИД Соединенного Королевства. В нем выделены 30 государств, включая Саудовскую Аравию, Китай, Бахрейн и Израиль, в которых ситуация с соблюдением прав человека в 2016 году вызывает у Великобритании обеспокоенность. Тем не менее, это не помешало британскому правительству санкционировать заключение контрактов на поставки оружия в 20 стран из этого списка на сумму в общей сложностью 820 млн фунтов стерлингов ($1,06 млрд).
"Даже правительство признает, что это те страны, где происходят серьезные нарушения прав человека и конфликты, однако оно по-прежнему направляет оружие этим режимам", - сказал пресс-секретарь CAAT Эндрю Смит, подчеркнув, что Великобритания "активно вооружает и поддерживает многие жестокие диктатуры".
Высокий суд Лондона ранее в июле отверг утверждения о том, что правительство Великобритании действовало незаконно, не воспрепятствовав поставкам британских вооружений Саудовской Аравии. Истцом в деле выступила CAAT, которая утверждала, что направляемые Эр-Рияду британские истребители и бомбы используются властями Саудовской Аравии в вооруженном конфликте в Йемене, который привел к гуманитарной катастрофе. Организация полагала, что в создавшейся ситуации министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс обязан был приостановить действие существующих экспортных лицензий на продажу этой стране вооружений и военной техники и перестать выдавать новые разрешения на торговлю оружием.
С марта 2015 года Лондон выдал лицензии на торговлю оружием с Саудовской Аравией на сумму более 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,3 млрд).