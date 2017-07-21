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На Гавайях начался ликбез населения на случай ядерного удара КНДР

Международная панорама
21 июля, 22:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июля. /ТАСС

Подготовка основывается на сценарии взрыва ядерного заряда мощностью 15 килотонн на высоте более 0,3 км над Гонолулу

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Власти штата Гавайи в пятницу начали реализацию образовательной программы, призванной научить население правильным действиям в случае ядерного удара со стороны КНДР. Программа в том числе предусматривает создание современной системы оповещения о нападении, сообщил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги.

"Нам надо рассказать населению, что именно предпринимают власти штата. Мы не хотим причинять ненужный стресс обществу, тем не менее на нас лежит ответственность быть готовыми к чрезвычайным ситуациям", - заметил он, отвечая на вопросы Hawaii News Now, объединения подразделений американских телекомпаний CBS и NBC.

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Подготовка жителей основывается на сценарии взрыва ядерного заряда мощностью 15 килотонн на высоте более 0,3 км над Гонолулу. В начале ноября планируется ввести в эксплуатацию в городах Гавайев более совершенную систему сигнализации, призванную оповещать население о предстоящем ядерном ударе.

"Мы не знаем возможностей и намерений руководства Северной Кореи, однако есть ясные свидетельства его попыток разработать межконтинентальные баллистические ракеты [МБР], способные в будущем достигать территории нашего штата. Поэтому мы не можем больше медлить с началом общественной кампании информирования, призванной гарантировать, что жители Гавайев будут знать, как поступать в случае чего", - пояснил глава Агентства.

В конце апреля в интервью телекомпании CNN глава американского министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли выразил мнение, что Пхеньян будет иметь в своем распоряжении ракету, позволяющую нанести ядерный удар по части территории США, в период пребывания у власти президента Дональда Трампа. Расстояние от Пхеньяна до Гонолулу превышает 12 тыс. км.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14", максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали ответных "глобальных действий". Американская администрация сочла, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной. Россия же квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.

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