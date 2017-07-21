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Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем

Международная панорама
21 июля, 22:20 дата обновления: 21 июля, 22:58 UTC+3 ТАСС

Президент Палестины заявил, что решение останется в силе до тех пор, "пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом"

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Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас

© Yuri Kochetkov/Pool photo via AP, File

ТАСС, 21 июля. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил в пятницу с обращением к народу после совещания руководства, состоявшегося в городе Рамалла. В своей речи, которая транслировалась по телевидению, он объявил "о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях".

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По словам Аббаса, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".

"Восточный Иерусалим является вечной столицей нашего государства, и суверенитет над ним принадлежит палестинскому народу, - подчеркнул он. - Мы будем оберегать наши святыни и работать над тем, чтобы освободить город от оккупации".

Аббас сообщил, что на совещании палестинского руководства приняты меры по укреплению стойкости жителей Восточного Иерусалима. На эти цели выделено $25 млн.

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Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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