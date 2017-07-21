Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что Трамп хочет помешать расследованию по РФ

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не пытается помешать расследованию приписываемых ему связей с Россией, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, и хочет, чтобы оно было поскорее завершено. Об этом сообщила в пятницу первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.
"Президент никакого отношения к этим слухам не имеет и хочет, чтоб он [Мюллер] как можно скорее завершил свое расследование", - сказала она.
В четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что юрисконсульты и советники Трампа ищут возможности ограничить или подорвать расследование вокруг приписываемых ему связей с Россией, проводимое Мюллером. Издание утверждало, что в команде Трампа якобы пытаются найти то, что указывает на конфликты интересов Мюллера в рамках следствия, что может стать формальным поводом для того, чтобы министр юстиции отстранил спецпрокурора от выполнения своих обязанностей.
Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.
В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Мюллер расширил масштабы своего расследования, включив в него изучение в том числе бизнес-сделок, совершенных Трампом, членами его семьи и приближенными.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.