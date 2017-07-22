Глава МИД ФРГ разъяснил в обращении к туркам меры, принятые Берлином против Анкары

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БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил с открытым обращением к гражданам турецкого происхождения, в котором объяснил, почему официальный Берлин решил пересмотреть политику в отношении Анкары. Оно опубликовано в пятницу на немецком и турецком языках в газете Bild.
Габриэль отметил, что "дружба между немцами и турками - это большая ценность". "Однако сейчас невинных немецких граждан сажают в тюрьму, и мы как правительство Германии не можем за этим наблюдать, не предпринимая никаких действий. Мы должны защитить наших граждан", - подчеркнул он.
"Поэтому меняется политика правительства ФРГ по отношению к Турции", - указал Габриэль. Он напомнил, что власти ФРГ намерены "пересмотреть сотрудничество и, прежде всего, предоставление экономической помощи Турции и добиваться ясной позиции [по отношению к Анкаре] в Европе".
Одновременно министр особо подчеркнул, что "никакая из этих мер не направлена против жителей Турции и граждан Германии с турецкими корнями". "Вы, жители Германии, имеющие турецкое происхождение, относитесь к нам, независимо от того, есть у вас немецкий паспорт или нет", - заключил глава МИД ФРГ.
Ранее в четверг Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.