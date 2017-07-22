Reuters: власти США планируют начать по всей стране облавы на подростков-членов банд

ТАСС, 22 июля. Агенты американской иммиграционной службы планируют провести облавы по всей территории страны на подозреваемых в принадлежности к преступным бандам, в том числе подростков. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на записку Службы иммиграционного и таможенного контроля США, оказавшуюся в его распоряжении. Агентство расценивает эту операцию как очередное свидетельство ужесточения президентом Дональдом Трампом борьбы с нелегальной иммиграцией.

В уличных бандах в США состоят, преимущественно, молодые люди из семей иммигрантов, зачастую нелегальных, главным образом, из Латинской Америки. Задержанные в ходе облав несовершеннолетние иностранцы, подозреваемые в принадлежности к преступным группировкам, и въехавшие на территорию США без опекуна, будут депортированы на родину, говорится в меморандуме иммиграционной службы. Депортации также будут подвергаться уже совершеннолетние нелегальные иммигранты, проникшие в США без опекуна до того, как им исполнилось 18 лет.

Как следует из документа, облавы начнутся в ближайшее воскресенье и будут продолжаться до среды. Целью проверок будут молодые люди в возрасте 16-17 лет. Официальные представители иммиграционной службы пояснили, что членами преступной банды будут признаны подозреваемые, отвечающие, как минимум, двум из трех признаков. В их число входят: регулярное посещение городских районов, где действует определенная группировка, ношение одежды, служащей ее отличительным признаком, а также наличие татуировок, изображающие символы банды.

Reuters отмечает, что в период правления президента Барака Обамы несовершеннолетние нелегальные иммигранты подвергались депортации только в том случае, если они были осуждены за преступления американских судом. Несовершеннолетних иностранцев, въехавших в страну без сопровождения взрослых, социальные службы США обычно помещают под опеку, обычно в семью их родственников, проживающих в Америки.

Вскоре после инаугурации в январе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику, Трамп также распорядился о строительстве стены на границе с Мексикой для пресечения притока нелегалов, однако реализация этого проекта еще не началась. Трамп в апреле заявил, что намерен избавиться от преступных элементов, которые смогли проникнуть на территорию США из-за ошибок иммиграционной политики предыдущей президентской администрации.

Между тем правозащитники высказали обеспокоенность по поводу запланированных облав на несовершеннолетних членов банд. "Во многих случаях, дети принимают решение о вступлении в банду не со своей свободной воле, - цитирует Reuters слова адвоката в области иммиграционного права Дэвида Леопольда. - Старшие члены банды угрожают им и заставляют им делать бандитскую татуировку, если они живут определенном районе".