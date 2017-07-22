В Абхазии задержан уроженец Узбекистана из движения "Братья-мусульмане"

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СУХУМ, 22 июля. /ТАСС/. Служба госбезопасности Абхазии задержала уроженца Узбекистана, являющегося членом исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ), сообщила 21 июля пресс-служба СГБ.
"Сотрудники Службы госбезопасности Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Сухум задержали Гафурова Рамазона Шукуровича, 1967 года рождения, уроженца Узбекистана. У него изъят паспорт гражданина Российской Федерации с его же фотографией, но на имя Гасанова Акрама Аллахвердан-оглы с признаками подделки", - отмечается в сообщении.
Гафуров, по данным СГБ, "признался, что состоит в экстремистской организации "Братья-мусульмане". 21 июля Гафурова передали компетентным органам Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что 8 июня в ходе оперативно-разыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудники СГБ Абхазии совместно с российскими коллегами задержали пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной в России террористической группировки ИГ. После необходимых мероприятий задержанные были переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий.