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Палата представителей США может принять новые санкции против РФ на будущей неделе

Международная панорама
22 июля, 2:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Речь идет о законопроекте об усилении давления на Иран, в который включена поправка об усилении санкционного режима в отношении РФ

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Законопроект, подразумевающий введение новых антироссийских санкций, может быть принят Палатой представителей Конгресса США на следующей неделе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу осведомленный источник в Конгрессе.

"Я ожидаю, что мы примем законопроект с санкциями против России на следующей неделе. Ждите вестей", - сказал он.

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Речь идет о законопроекте об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России. В середине июля его принял Сенат, однако в настоящий момент, как сообщило ранее агентство Bloomberg, обсуждение документа зашло в тупик в связи с процедурными проблемами, причиной которых стали демократы.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона. Администрация США по своей воле этого сделать не сможет.

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