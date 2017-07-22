Сенат Польши одобрил законопроект о Верховном суде, уменьшающий его независимость

ТАСС, 22 июля. Верхняя палата парламента Польши - Сенат - утвердила предложенный правительством правой националистической партии "Закон и справедливость" план судебной реформы. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters.

Теперь документ будет отправлен на подпись президенту, после чего приобретет силу закона.

В четверг законопроект был одобрен большинством депутатов Сейма - нижней палаты парламента. По мнению представителей крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) и других оппозиционных сил с одобрением законопроекта и его подписанием главой государства независимость судебной системы в Польши от политических властей будет уничтожена.