Сенат Польши одобрил законопроект о Верховном суде, уменьшающий его независимость

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ТАСС, 22 июля. Верхняя палата парламента Польши - Сенат - утвердила предложенный правительством правой националистической партии "Закон и справедливость" план судебной реформы. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters.
Теперь документ будет отправлен на подпись президенту, после чего приобретет силу закона.
В четверг законопроект был одобрен большинством депутатов Сейма - нижней палаты парламента. По мнению представителей крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) и других оппозиционных сил с одобрением законопроекта и его подписанием главой государства независимость судебной системы в Польши от политических властей будет уничтожена.