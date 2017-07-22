Нацсовет Украины оштрафовал "Общественное радио" за отсутствие украинских песен в эфире

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Общественное радио" и "Буковинскую волну", в эфире которых зафиксировал нарушения закона о доле песен на государственном языке.

"Нормы законодательства предусматривают, что радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 25% от общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00", - сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По ее данным, 2 апреля 2017 года специалисты Нацсовета провели проверку выполнения квот и зафиксировали, что в эфире "Общественного радио" в промежуток времени с 15:00 до 22:00 доля песен на украинском языке составила 0%. Теперь компания должна оплатить штраф в размере 5% от общего лицензионного сбора, что составляет 1751,36 гривен (около $68).

У радио "Буковинская волна" доля песен на государственном языке в промежуток времени с 15:00 до 22:00 в день проведения проверки составила 24,7%. За это нарушение вещатель заплатит штраф в размере 4420,5 гривен (около $170).

Закон о языковых квотах был принят Верховной радой 16 июня и вступил в силу в ноябре 2016 года. Он ввел нормы, согласно которым доля песен на государственном языке должна составлять не менее 35% от общего времени звучания песен. Телерадиоорганизации также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке.

Предполагается постепенное введение данного закона в действие. Так, в течение первого года с момента вступления закона в силу квота будет составлять 25%, в течение второго - 30% и с третьего - 35%.