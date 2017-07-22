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Интерпол распространил список из 173 террористов, которые могут совершить атаки в Европе

Международная панорама
22 июля, 3:46 UTC+3 ТАСС

По данным The Guardian, список включает перечень лиц, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм и смертей"

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Edgar Su

ТАСС, 22 июля. Интерпол составил список из 173 террористов-смертников группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые, по мнению организации, могли проходить подготовку для совершения атак в Европе. Об этом сообщила в пятницу газета The Guardian, в распоряжение которой попал документ.

По ее информации, список был распространен еще 27 мая и включал в себя перечень лиц, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм и смертей". Считается, что они способны участвовать в террористической деятельности за рубежом.

И хотя на данный момент у организации нет информации о том, что указанные люди смогли попасть на территорию Европы, этот документ должен был показать масштаб проблемы, стоящей перед ней.

Отмечается, что данные были изначально собраны с помощью американской разведки "через надежные каналы" во время операций в Сирии и Ираке. Позже они были переданы в Федеральное бюро расследований и затем в Интерпол для последующего глобального обмена.

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