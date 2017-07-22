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Спайсер назвал в качестве причины увольнения нежелание мешать работе Скарамуччи

Международная панорама
22 июля, 7:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнул, что его решение покинуть свой пост "будет наилучшим образом служить интересам администрации"

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Шон Спайсер

Шон Спайсер

© EPA/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в пятницу в интервью телекомпании Fox News, что принял решение покинуть свой пост, чтобы не мешать работе нового директора по коммуникациям и его команде.

Как отметил пресс-секретарь, президент Дональд Трамп "хотел привести новых людей, чтобы усилить работу в сфере коммуникаций". По мнению Спайсера, в таком случае мог бы иметь место переизбыток сотрудников, ответственных за общение со СМИ.

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Биография Шона Спайсера

По его словам, он решил не мешать вновь назначенному директору по коммуникациям Энтони Скарамуччи и Саре Сандерс, которая сменит Спайсера на посту пресс-секретаря, и хочет дать им возможность начать работу с чистого листа.

Спайсер подтвердил, что Трамп не хотел, чтобы он покидал должность, однако сам пресс-секретарь считает такой шаг правильным. "Мое решение будет наилучшим образом служить интересам администрации", - отметил он.

Ранее американский лидер назначил новым директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи. Как сообщила газета The New York Times (NYT), именно это стало причиной отставки Спайсера, так как формально Скарамуччи теперь приходится ему начальником. Спайсер продолжит выполнять свои обязанности до конца августа, после этого его сменит его первый заместитель Сара Сандерс.

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Персоны
Спайсер, Шон Скарамуччи, Энтони
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