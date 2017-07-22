В Таиланде в честь 120-летия дипотношений с РФ впервые представлена королевская переписка

БАНГКОК, 22 июля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Переписка сиамского короля Чулалонгкокрна (Рамы V) с сыном принцем Чакрабоном, проходившем в тот момент длительное обучение в России, впервые представлена на выставке в Бангкоке. Еще несколько лет назад эти документы считались утерянными.

Экспозиция, посвященная жизни Чакрабона (1883-1920), открылась в субботу во дворце Парусакаван, где принц жил со своей русской супругой. Выставка приурочена к 120-летию дипломатических отношений Таиланда и России. Участие в церемонии открытия приняла принцесса Маха Чакри Сириндхон, дочь покойного короля Пумипона Адульядета (Рамы IX). Экспозицию осмотрели министр иностранных дел страны Дон Прамудвинаи, а также российский посол в Таиланде Кирилл Барский.

История принца Чакрабона рассказана в дневниках, фотографиях и письмах. После посещения Санкт-Петербурга в 1897 году Рама V отправил сына на учебу в Россию под личную опеку императора Николая II. В России Чакрабон провел восемь лет, окончив Пажеский корпус в Санкт-Петербурге, а после служил в Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. "Все это время принц часто писал своему отцу, обсуждая в переписке не только свои текущие дела, но и интересные новости при дворе и в мире", - рассказала организатор выставки, внучка принца Нариса Чакрабон.

Именно ей в свое время удалось вернуть в семейный архив ценную переписку. Письма оказались выкраны из дома ее матери и в 1995 году были выставлены на торги аукционным домом "Кристис". "Я обнаружила пропажу только спустя 14 лет после смерти мамы, когда работала над книгой "Катя и принц Сиама", - вспоминает Нариса Чакрабон. Ей удалось добиться судебного запрета на проведение аукциона, а немалая часть переписки впоследствии была передана в дар национальной библиотеке Великобритании.

Возвращенная коллекция также легла в основу документальной книги "Письма из Санкт-Петербурга - Сиамский принц при дворе последнего русского царя", которую Нариса Чакрабон издала в этом году. Часть писем можно увидеть на выставке среди более сотни артефактов, рассказывающих и о русской супруге принца Екатерине Десницкой. Их история любви хорошо известно благодаря книге "Катя и принц Сиама", которая также легла в основу одноименного балета.

Отдельная экспозиция во дворце Парусакаван посвящена участию Сиама (прежнее название Таиланда) в Первой мировой войне. После учебы в России принц Чакрабон внес существенный вклад в реформирование ВС королевства. В качестве главнокомандующего сиамской армией принц отправился в 1917 году Европу в составе нескольких корпусов из 1,2 тыс. солдат и офицеров. Участие в боевых действиях позволило королевству принять участие в конференции в Версале, пересмотреть неравные договоры с Германией и Австро-Венгрией, а в последствии с Францией и Великобританией, полностью восстановив суверенитет.