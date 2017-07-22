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Жертвами удара ВВС США в Гильменде стали 16 полицейских

Международная панорама
22 июля, 11:07 UTC+3 ТАСС

Как сообщил представитель полиции, жертвами удара ВВС США стали два командира, еще несколько получили ранения

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ТАСС, 22 июля. Шестнадцать афганских полицейских погибли в результате ошибочной бомбардировки американских ВВС по полевому лагерю в провинции Афганистана Гильменд в пятницу. Об этом в субботу сообщило агентство AFP.

"Шестнадцать афганских полицейских были убиты, в том числе два командира, еще несколько получили ранения", - цитирует агентство представителя полиции. По словам полицейского, за полчаса до инцидента на месте происшествия находились талибы, однако к моменту атаки афганские силы восстановили контроль над районом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные выразили соболезнования семьям всех пострадавших.

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