Жертвами удара ВВС США в Гильменде стали 16 полицейских

ТАСС, 22 июля. Шестнадцать афганских полицейских погибли в результате ошибочной бомбардировки американских ВВС по полевому лагерю в провинции Афганистана Гильменд в пятницу. Об этом в субботу сообщило агентство AFP.

"Шестнадцать афганских полицейских были убиты, в том числе два командира, еще несколько получили ранения", - цитирует агентство представителя полиции. По словам полицейского, за полчаса до инцидента на месте происшествия находились талибы, однако к моменту атаки афганские силы восстановили контроль над районом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные выразили соболезнования семьям всех пострадавших.