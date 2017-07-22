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В Египте после реконструкции открылась крупнейшая в регионе военная база

Международная панорама
22 июля, 13:50 UTC+3 КАИР КАИР 22, июля. /ТАСС

База обеспечивает безопасность западных границ республики, нефтяных месторождений в этом регионе и проекта по строительству первой в стране атомной электростанции

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КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Крупнейшая военная база на территории арабских стран Ближнего Востока в субботу введена в действие после обновления и реконструкции на севере Египта. Церемонию открытия, в которой принимает участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, в прямом эфире транслирует национальное телевидение.

База египетских ВС, названная в честь первого президента Египта Мухаммеда Нигиба, расположена в районе Эль-Хаммам на территории провинции Матрух на северо-западе страны. Ее основное назначение - обеспечение безопасности западных границ республики, нефтяных месторождений в этом регионе и проекта по строительству первой в стране атомной электростанции в местечке Дабаа, в котором принимает участие Россия.

Реконструкция базы проходила в течение двух лет. За это время проложено более 70 км дорог различного назначения, модифицировано несколько десятков полигонов для проведения учений различных видов войск, введено в действие несколько стрельбищ. На территории объекта находятся более 1,1 тыс. строений военного и гражданского назначения, построены плац для торжественных мероприятий, дворец конференций, а также мечеть, в которой одновременно могут молиться 2 тыс. человек.

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