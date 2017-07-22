Die Welt утверждает, что силы Асада несколько раз в июле применили химоружие

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БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Немецкая газета Die Welt утверждает, что сирийские власти в июле несколько раз применили химическое оружие против собственного населения. Об этом издание пишет в субботу, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции и западных спецслужбах. Какие-либо доказательства не приводятся.
По данным Die Welt, в Гуте был применен 11 и 14 июля газообразный хлор. Кроме того, в населенном пункте Айн-Тарма недалеко от Дамаска отравляющие вещества якобы были использованы против повстанцев 1, 6, 13 и 14 июля. При этом газета отметила, что во время последней атаки, по оценке западных спецслужб, "с большой степенью вероятности применялся зарин", и погибли девять человек.
По данным Министерства обороны России, сирийская авиация в начале апреля в Хан-Шейхуне разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Вашингтон же обвинил в проведении химатаки Дамаск, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.
29 июня ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорится, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.