Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Die Welt утверждает, что силы Асада несколько раз в июле применили химоружие

Международная панорама
22 июля, 13:59 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, июля. /ТАСС

Издание ссылается на источники в сирийской оппозиции и западных спецслужбах, однако не приводит какие-либо доказательства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hassan Ammar

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Немецкая газета Die Welt утверждает, что сирийские власти в июле несколько раз применили химическое оружие против собственного населения. Об этом издание пишет в субботу, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции и западных спецслужбах. Какие-либо доказательства не приводятся.

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

По данным Die Welt, в Гуте был применен 11 и 14 июля газообразный хлор. Кроме того, в населенном пункте Айн-Тарма недалеко от Дамаска отравляющие вещества якобы были использованы против повстанцев 1, 6, 13 и 14 июля. При этом газета отметила, что во время последней атаки, по оценке западных спецслужб, "с большой степенью вероятности применялся зарин", и погибли девять человек.

По данным Министерства обороны России, сирийская авиация в начале апреля в Хан-Шейхуне разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Вашингтон же обвинил в проведении химатаки Дамаск, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорится, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Смотрите также

Глава МИД Ирана высказался за отправку экспертов для расследования инцидента в Хан-Шейхуне

МИД РФ: в докладе ОЗХО по Хан-Шейхуну проигнорирована версия о постановке этого инцидента

Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже
4
Синхронное плавание переименовано в артистическое
5
Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Авиашоу МАКС-2017. День пятый. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама