Задержанного на Украине россиянина Агеева обвинили в терроризме

Сотников рад, что экипаж Шибалова смог навязать ему борьбу на ралли-рейде "Шелковый путь"Спорт 22 июля, 17:12
Футболист Тошич в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубомСпорт 22 июля, 17:07
Сальников: переизбрание Маглионе позволит FINA укрепить свои позиции в мире спортаСпорт 22 июля, 17:06
Чагин: ралли "Шелковый путь" в этом году получилось сложным для участниковСпорт 22 июля, 17:04
Армения и Азербайджан сообщили о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе в 2017 годуМеждународная панорама 22 июля, 17:02
Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июляСпорт 22 июля, 16:40
Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань выиграли ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплинаСпорт 22 июля, 16:29
Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плаванияСпорт 22 июля, 16:27
Тренер Рахимов сообщил, что не ведет переговоры с казахстанским ФК "Кайрат"Спорт 22 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины вменяют задержанному в Донбассе россиянину Виктору Агееву совершение преступления по статье о терроризме. Об этом в субботу заявил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге.
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - утверждает Грицак.
Он также сообщил, что в настоящее время Агеев находится под стражей в Старобельске (Луганская область Украины) и встречается со своей матерью, которая в пятницу приехала из России специально для встречи с сыном. Грицак от имени правоохранительных органов призвал мать Агеева обратиться к руководству Российской Федерации относительно освобождения украинских пленных, которых, уточнил он, насчитывается 134 человека.
Украинская сторона утверждает, что задержанный в Донбассе Виктор Агеев является российским военным, служившим по контракту в Луганской области. Однако по данным Министерства обороны России, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что российские власти примут меры для защиты всех законных прав задержанного россиянина.