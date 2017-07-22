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Задержанного на Украине россиянина Агеева обвинили в терроризме

Международная панорама
22 июля, 15:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июля. /ТАСС

Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, Виктор Агеев в настоящее время находится под стражей в Старобельске и встречается со своей матерью, которая в пяницу приехала из России

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Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины вменяют задержанному в Донбассе россиянину Виктору Агееву совершение преступления по статье о терроризме. Об этом в субботу заявил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - утверждает Грицак.

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Он также сообщил, что в настоящее время Агеев находится под стражей в Старобельске (Луганская область Украины) и встречается со своей матерью, которая в пятницу приехала из России специально для встречи с сыном. Грицак от имени правоохранительных органов призвал мать Агеева обратиться к руководству Российской Федерации относительно освобождения украинских пленных, которых, уточнил он, насчитывается 134 человека.

Украинская сторона утверждает, что задержанный в Донбассе Виктор Агеев является российским военным, служившим по контракту в Луганской области. Однако по данным Министерства обороны России, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что российские власти примут меры для защиты всех законных прав задержанного россиянина.

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