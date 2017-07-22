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Премьер Венгрии призвал выдворить из ЕС всех нелегальных мигрантов

Международная панорама
22 июля, 16:21 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 22, июля. /ТАСС

По словам Виктора Орбана, "существует план Сороса", который предусматривает привлечение в Европу миллиона иммигрантов из мусульманского мира и их распределение между странами ЕС

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БУХАРЕСТ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в субботу в румынском городе Бэиле Тушнад, заявил, что "империя Сороса" подрывает интересы венгров и подвергает опасности не только Венгрию, но и Европу в целом. Об этом сообщило агентство Agerpres.

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По словам Орбана, "существует план Сороса", который предусматривает привлечение в Европу миллиона иммигрантов из мусульманского мира и их распределение между странами ЕС. "Мы можем воспрепятствовать этому процессу, только если Евросоюз вновь обретет суверенитет, а каждое государство- участник - способность защищать собственные границы, - заявил он. - Тогда мы сможем положить конец миграционному феномену и выдворить всех тех, кто въехал незаконно. Может быть, это звучит жестко, но не думаю, что проблему можно решить иначе".

Орбан отметил, что в Венгрии существует мощное сопротивление миграционному потоку, а также опасения, что мусульмане не смогут интегрироваться, поскольку имеются серьезные различия, даже противоречия между европейскими и мусульманскими ценностями, ментальностью, воспитанием и культурой. Отвечая на упреки в том, что Венгрия не "солидарна" с другими странами Евросоюза, политик сказал: "Мы не можем быть солидарны с людьми, которые ставят цель изменить европейскую культуру и покушаются на нашу идентичность".

Орбан принимает участие в работе 28-го летнего университета в Бэиле Тушнад, который организован Фондом для меньшинств (Pro Minoritate) из Будапешта и Советом венгерской молодежи из Румынии.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Орбан, Виктор
Страны
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