Эрдоган: необходимо покончить с вводом ограничений на Храмовой горе в Иерусалиме

АНКАРА, 22 июля. /ТАСС/. Турция призывает мировое сообщество принять меры против вводимых запретов на Храмовой Горе в Иерусалиме. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении турецкого президента Тайипа Эрдогана на его официальном сайте.

"Как председатель Организации исламского сотрудничества я призываю международное сообщество принять меры, чтобы как можно скорее положить конец вводу ограничений на свободу вероисповедания на Храмовой горе", - отметил турецкий лидер.

Он также сказал, что "проявление уважения к историческому и священному статусу Иерусалима и Храмовой горы является юридическим обязательством".

14 июля в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были убиты стражами порядка. После нападения Израиль закрыл доступ к комплексу мечетей на Храмовую гору, а верующих впервые за последние несколько десятилетий не пустили на пятничную молитву к мечети Аль-Акса, третьей по значимости (после городов Мекка и Медина в Саудовской Аравии) святыне ислама.

18 июля при разгоне манифестации у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме пострадали свыше 70 человек, были госпитализированы 14 из них, в том числе председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Акрама Сабри. Еще 16 арабов получили ранения в селении Айзария (библейская Вифания) в 3 км к юго-востоку от Иерусалима. 19 июля толпу арабов, собравшихся на акцию протеста в том же районе, разогнала израильская полиция. Стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом.