МИД ФРГ осудил насилие в Восточном Иерусалиме и призвал обе стороны не разрывать контакты

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. МИД ФРГ осуждает насилие на Западном берегу реки Иордан и призывает Израиль и палестинцев не разрывать контакты. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем все стороны внести свой вклад в деэскалацию ситуации и не предоставлять слово тем, кто призывает к насилию или соглашается с ним", - подчеркнули в МИД. "Необходимо не разрывать каналы для диалога и дать возможность для поиска совместного решения проблемы, которое - при условии обеспечения статус-кво на Храмовой горе - будет удовлетворять требованиям безопасности всех сторон и учитывать значение святых мест для трех религий", - добавили в министерстве.

"Мы осуждаем коварное убийство трех членов израильской семьи на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан, - отмечается в заявлении МИД, поступившем в представительство ТАСС в Берлине. - Мы также осуждаем сопровождающиеся насилием столкновения, которые потрясли Восточный Иерусалим и другие части Западного берега и привели к гибели троих человек и множеству пострадавших". "Насилие ничем нельзя оправдать, - подчеркнули в министерстве. - Мы скорбим вместе с семьями жертв".

Израильская полиция в пятницу пресекла попытки арабов провести акции протеста в Восточном Иерусалиме. Мусульмане, собравшиеся после пятничной молитвы, были разогнаны стражами порядка, использовавшими слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты арабов были вызваны дополнительными мерами безопасности в Старом городе, введенными израильскими властями. Они предусматривают прохождение посетителей Храмовой горы, где находится мечеть Аль-Акса, через металлодетекторы. Это решение последовало за вооруженным нападением на израильских полицейских в районе Львиных ворот 14 июля, в результате которого погибли двое стражей порядка.

После пятничного инцидента президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях. По словам Аббаса, это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом.