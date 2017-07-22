Пушилин обвинил СММ ОБСЕ в необъективности по отношению к ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во главе с первым заместителем главы миссии Александром Хугом, которые пребывают с инспекцией в Донбассе, освещают информацию, которая в большей степени выгодна украинской стороне. Такое мнение высказал в субботу полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин.

"Подход руководства СММ ОБСЕ, призванного объективно мониторить обстановку, вызывает обеспокоенность руководства ДНР и наводит на мысль о предвзятом отношении к народным республикам", - цитирует Донецкое агентство новостей текст заявления.

Пушилин отметил, что накануне в ходе визита Хуга в населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка, украинские силовики дважды открывали огонь по этой территории из минометов калибра 120 мм. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимали попытку перехватить и увести на свою территорию беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ. Однако данные факты нарушения минских соглашений с украинской стороны не вызвали реакции со стороны руководства миссии, добавил Пушилин.

Отвечая на обвинения Хуга о том, что его не пустили в ДНР, Пушилин сообщил, что в связи с вышеупомянутыми действиями ОБСЕ, властями ДНР "была принята вынужденная мера осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда - прим. ТАСС) и блок-посты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда".

Ранее в субботу в СММ ОБСЕ заявили, что после трех часов ожидания на въезде в Новоазовск, миссия во главе с Александром Хугом не смогла проехать на территорию ДНР.