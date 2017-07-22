СМИ: бойцы "Хезболлах" окружили основные базы террористов на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 22 июля. /ТАСС/. Отряды шиитской партии "Хезболлах", воюющие на стороне сирийской армии, блокировали в субботу банды террористов в горных долинах Вади-Уэйни и Вади-Хайяль у границы с Сирией. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, это удалось сделать после того, как шиитские бойцы заняли позиции на горной вершине Корнет-Кунзух и соседних с ней возвышенностях, что позволило им теперь держать под контролем перемещения террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в труднодоступной горной местности Джуруд-Эрсаль.

По информации Al Mayadeen, как минимум в шести местах бандформирования вывесили над своими огневыми рубежами белые флаги, что свидетельствует об их готовности капитулировать. Это произошло после ракетного удара "Хезболлах" по одному из штабов боевиков. Однако направленный в лагерь противника в Уккаб-эд-Дубе посредник - бывший вице-мэр пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута) Ахмед аль-Флити - неожиданно был убит террористами, обстрелявшими его автомобиль из гранатомета. Представитель командования ливанской армии в Эрсале обвинил "Джебхат ан-Нусру" в покушении на посредника.

Операция "Хезболлах" проводится по обе стороны границы, на сирийской территории в Западном Калямуне (60 км от Дамаска) ее бойцам оказывают поддержку с воздуха правительственные ВВС. Шиитские отряды вместе с сирийскими войсками окружают банды "Джебхат ан-Нусры" в горном ущелье Джуруд-Флита.

Ливанская армия не участвует в сражениях, которые ведут "Хезболлах" и сирийские войска, но блокирует подступы к Эрбилю, стремясь не допустить просачивания в город остатков разгромленных бандформирований. В субботу ливанские военнослужащие открыли огонь по группе террористов, пытавшихся приблизиться к их блокпостам, и заставили их повернуть назад.

Банды "Джебхат ан-Нусры" и другой террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) используют горные ущелья в Эрсале и Флите для переброски оружия и боевиков вглубь сирийской территории. В августе 2014 года они напали на город Эрсаль и захватили в заложники 30 ливанских солдат и жандармов. Девять из них до сих пор находятся в плену.