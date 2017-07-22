Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: бойцы "Хезболлах" окружили основные базы террористов на границе с Сирией

Международная панорама
22 июля, 19:47 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 22, июля. /ТАСС

Шиитские бойцы заняли позиции на горной вершине Корнет-Кунзух и соседних с ней возвышенностях, что позволило им держать под контролем перемещения террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 22 июля. /ТАСС/. Отряды шиитской партии "Хезболлах", воюющие на стороне сирийской армии, блокировали в субботу банды террористов в горных долинах Вади-Уэйни и Вади-Хайяль у границы с Сирией. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, это удалось сделать после того, как шиитские бойцы заняли позиции на горной вершине Корнет-Кунзух и соседних с ней возвышенностях, что позволило им теперь держать под контролем перемещения террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в труднодоступной горной местности Джуруд-Эрсаль.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© AP Photo/Hassan Ammar

Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии

Маккейн раскритиковал Трампа за отмену программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции

Минобороны опровергло заявления "Яблока" о расходах на операцию в Сирии

По информации Al Mayadeen, как минимум в шести местах бандформирования вывесили над своими огневыми рубежами белые флаги, что свидетельствует об их готовности капитулировать. Это произошло после ракетного удара "Хезболлах" по одному из штабов боевиков. Однако направленный в лагерь противника в Уккаб-эд-Дубе посредник - бывший вице-мэр пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута) Ахмед аль-Флити - неожиданно был убит террористами, обстрелявшими его автомобиль из гранатомета. Представитель командования ливанской армии в Эрсале обвинил "Джебхат ан-Нусру" в покушении на посредника.

Операция "Хезболлах" проводится по обе стороны границы, на сирийской территории в Западном Калямуне (60 км от Дамаска) ее бойцам оказывают поддержку с воздуха правительственные ВВС. Шиитские отряды вместе с сирийскими войсками окружают банды "Джебхат ан-Нусры" в горном ущелье Джуруд-Флита.

Ливанская армия не участвует в сражениях, которые ведут "Хезболлах" и сирийские войска, но блокирует подступы к Эрбилю, стремясь не допустить просачивания в город остатков разгромленных бандформирований. В субботу ливанские военнослужащие открыли огонь по группе террористов, пытавшихся приблизиться к их блокпостам, и заставили их повернуть назад.

Банды "Джебхат ан-Нусры" и другой террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) используют горные ущелья в Эрсале и Флите для переброски оружия и боевиков вглубь сирийской территории. В августе 2014 года они напали на город Эрсаль и захватили в заложники 30 ливанских солдат и жандармов. Девять из них до сих пор находятся в плену.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
2
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Главные контракты и заявления МАКС-2017
5
В России разрабатывают военные конвертопланы
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама