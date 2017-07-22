Военного США обвинили в попытке передать ИГ беспилотник и оказать иную поддержку

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура в американском штате Гавайи предъявила обвинения военнослужащему армии (сухопутных сил) США в попытке оказать помощь террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Министерства юстиции США.
Как отмечается в документе, 34-летний сержант Икайка Эрик Кан, несший службу на Гавайях, был задержан 8 июля. По данным властей, в период с 21 июня по 8 июля Кан контактировал с человеком, который, как он думал, был связан с ИГ. В действительности это был работавший под прикрытием сотрудник ФБР.
Кан согласился предоставить ему информацию, связанную с Вооруженными силами США, в том числе секретную. Кроме того, американский военный обвиняется в том, что он передал указанному лицу беспилотник, военную форму и снаряжение. Кан также предоставил этому сотруднику инструкции по поводу того, как применять оружие и технику, это было запечатлено на видео.
Как ожидается, Кан вновь предстанет перед судом 24 июля. Ему будут зачитаны обвинения. Военнослужащий также сообщит о том, признает ли он свою вину. В случае, если его признают виновным, Кану может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. по каждому из четырех пунктов обвинений.