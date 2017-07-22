Силы безопасности Афганистана уничтожили за сутки 56 боевиков

ТАСС, 22 июля. Более 50 боевиков ликвидированы, еще 30 получили ранения за прошедшие сутки в ходе операций сил безопасности Афганистана, проведенных в нескольких провинциях страны. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны республики.

"В последние 24 часа силы национальной обороны и безопасности начали несколько антитеррористических и военных операций, - отмечается в документе. - В результате удалось уничтожить 56 вооруженных боевиков, 30 получили ранения".

Как отмечает ведомство, операции проводились в провинциях Нангархар, Каписа, Газни, Логар, Кандагар, Забуль, Урузган, Кундуз, Фарьяб, Баглан, Бадахшан и Гильменд. Информация о пострадавших со стороны силовиков не приводится.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване).