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Диписточник: СБ ООН в понедельник проведет совещание в связи с ситуацией в Иерусалиме

Международная панорама
22 июля, 23:25 дата обновления: 22 июля, 23:29 UTC+3 ТАСС

Ранее Швеция, Франция и Египет потребовали от Совбеза срочно обсудить, каким образом можно подкрепить призывы к деэскалации в столице Израиля

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ООН, 22 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник проведет внеочередное совещание по ситуации в Иерусалиме, где в последние дни в результате столкновений между палестинцами и израильтянами погибли несколько человек. Об этом в субботу сообщил ТАСС дипломатический источник в штаб-квартире всемирной организации.

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По его словам, дискуссия состоится в закрытом режиме после утренней сессии Совета, начинающейся в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск). Как ожидается, в совещании примет участие специальный координатор ближневосточного процесса Николай Младенов.

С призывом обсудить возможные шаги по деэскалации ситуации в Иерусалиме выступили ранее Египет, Франция и Швеция, являющиеся членами Совбеза.

"Швеция, Франция и Египет требуют от Совета Безопасности ООН срочно обсудить, каким образом можно подкрепить призывы к деэскалации в Иерусалиме", - говорится в Twitter постоянного представительства Швеции при ООН.

Три израильтянина погибли в пятницу в еврейском Халамише, расположенном на населенном в основном палестинцами Западном берегу реки Иордан. Вооруженный ножом преступник проник в дом и напал на находившихся в нем людей. В результате погибли мужчина 60 лет, женщина такого же возраста и мужчина 40 лет. Еще одна женщина 60 лет была ранена.

Ранее в тот же день израильская полиция пресекла попытки арабов провести акции протеста в Восточном Иерусалиме: мусульмане, собравшиеся после пятничной молитвы, были разогнаны стражами порядка, использовавшими слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты арабов были вызваны дополнительными мерами безопасности в Старом городе, введенными израильскими властями. Они предусматривают прохождение посетителей Храмовой горы, где находится мечеть Аль-Акса, через металлодетекторы. Это решение последовало за вооруженным нападением на израильских полицейских в районе Львиных ворот 14 июля, в результате которого погибли два стража порядка.

После пятничного инцидента на Храмовой горе президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях.

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