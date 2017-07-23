ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России

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БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. ЕС предостерег в субботу США против одностороннего ужесточения санкций в отношении РФ и назвал действия Вашингтона "продиктованными внутриполитическими соображениями". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии (ЕК), сделанное в связи с достижением компромисса в Конгрессе США по процедурным разногласиям в отношении голосования по проекту новых санкций против России и Ирана.
"Европейская комиссия озабочена тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непредвиденные последствия, в том числе для европейских экономических и энергетических интересов. Их потенциальный эффект может оказаться широким и неизбирательным, в том числе для усилий ЕС по диверсификации источников энергоресурсов", - заявил агентству представитель ЕК. Ранее Германия и Австрия уже выступили с жесткой критикой планов США подвести под санкции европейские компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", и пригрозили ответными мерами.
"Мы считаем, что действия США мотивированы прежде всего внутриполитическими соображениями, - продолжил представитель ЕК. - Как мы неоднократно заявляли ранее, очень важно, чтобы все возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами [США], чтобы сохранить единство по санкциям, которые направлены на полное выполнение минских соглашений. Односторонние действия подорвут это единство".
Ранее аппарат лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердил проведение голосования по законопроекту, подразумевающему введение новых антироссийских санкций, во вторник, 25 июля. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положение, облегчающее процесс снятия санкций с России. По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти.
Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в Палате представителей поддержит данный законопроект.