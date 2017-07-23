Эрдоган посетит Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт

АНКАРА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отправляется в воскресенье в турне по трем странам Персидского залива: Саудовской Аравии, Катару и Кувейту. Ожидается, что он проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главной целью двухдневной поездки Эрдогана станет налаживание диалога среди стран, вовлеченных в кризис вокруг Катара.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обозначили 13 требований, которые в Дохе отвергли. 5 июля на встрече в Каире главы МИД "квартета" обозначили шесть принципов, которым должно следовать руководство Катара для восстановления отношений. Среди них - прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.

Позиция Турции

С самого начала кризиса Анкара призывала стороны разрешить сложившуюся ситуацию при помощи диалога. Даже во время проведения нефтяного конгресса в Стамбуле Эрдоган уделил внимание этой теме на пленарном заседании. Тогда он заявил, что Турция прикладывает все усилия, чтобы кризис был решен как можно скорее.

Позднее в интервью вещательной корпорации Би-би-си турецкий лидер отметил, что "Анкара платит высокую цену за конфликты в арабском мире". Он добавил, что Турция "не желает, чтобы в Катаре происходило то же, что в Палестине, Ливии, Сирии и Ираке". В связи с этим Эрдоган вновь сказал о готовности его страны помочь в урегулировании кризиса.

Турция всегда делала акцент на том, что не принимает чью-либо сторону, однако из блокады Катара смогла извлечь экономическую выгоду.

]12 июля в Анкаре прошла встреча министра экономики и торговли Катара Ахмеда бен Джасема Аль Тани с турецким коллегой Нихатом Зейбекчи. По итогом переговоров было объявлено, что с начала кризиса в Персидском заливе Турция отправила в эмират 197 грузовых самолетов, 16 грузовиков и один корабль с продовольствием.

Стоит также отметить заявление министра торговли и таможни Турции Бюлента Тюфенкчи об увеличении объема экспорта в Катар в три раза. По его словам, лишь с 5 по 21 июня в эмират было экспортировано товаров на $32,5 млн, при этом только продовольствия было отправлено на $12,5 млн.

Военное присутствие в Катаре

Одним из пунктов требований, выдвинутых арабскими государствами, является прекращение военного сотрудничества Катара с Турцией. Речь идет и о закрытии турецкой военной базы в Дохе. В Анкаре неоднократно заявляли о своем намерении и дальше придерживаться договоренностей с эмиратом, который также ответил отказом на это требование. Республика неоднократно делала акцент на том, что создание военной базы предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Переброска турецких военнослужащих на базу в Дохе завершилась 20 июля. Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок заявил, что на военном объекте в эмирате размещено около трех тысяч солдат сухопутных войск, ВВС и ВМС республики. Кроме того, там базируются военные инструкторы и силы специального назначения.

В понедельник экс-министр обороны Турции Фикри Ышык, который теперь занимает пост вице-премьера, подчеркнул, что "поездка президента Эрдогана призвана снизить напряжение в отношениях между государствами, а не подбросить дров в костер нестабильности". Однако во главу угла ставится то, что "страны в обязательном порядке должны уважать суверенитет Катара".

По словам Ышыка, Турция будет готова способствовать разрешению сложившегося кризиса при условии, что Саудовская Аравия и остальные государства согласятся сесть за стол переговоров для ведения мирного диалога.

Готовность Катара к переговорам

Перед поездкой Эрдогана впервые с начала кризиса эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время публичного выступления заявил о готовности к диалогу и взаимопониманию при соблюдении суверенитета страны. Аль Тани подчеркнул, что эмират "не согласен с политикой некоторых стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но при этом не вмешивается в их внутренние дела".

По мнению шейха Тамима, против его страны была развязана беспрецедентная пропагандистская кампания, цель которой - подорвать суверенитет Катара. Эмир заверил, что, "несмотря на блокаду, жизнь в его государстве идет в нормальном русле". Он также отметил, что в Дохе "высоко ценят" поддержку США посреднической миссии Кувейта, а также роль, которую играет Турция, и конструктивную позицию Германии, Франции, Великобритании и РФ.

По словам катарского лидера, Доха "всеми возможными путями борется с террором и получила за свои усилия в этом направлении международное признание".