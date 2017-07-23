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СМИ: вооруженные оппозиционеры покинули район боевых действий на ливано-сирийской границе

Международная панорама
23 июля, 0:30 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 23, июля. /ТАСС

Боевики направились в лагеря сирийских беженцев, сообщает телеканал Al Mayadeen

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БЕЙРУТ, 23 июля. /ТАСС/. Группа из 200 членов сирийской вооруженной группировки "Сарая ахль аш-Шам" покинула в субботу горный район Джуруд-Эрсаль, где идут военные действия между шиитской милицией "Хезболлах" и бандами террористов. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, эти боевики прекратили сопротивление и, по условиям локального примирения, направились в лагеря сирийских беженцев в долине Вади-Хмейид и Эль-Маллахи в окрестностях ливанского пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута).

"Хезболлах", отряды которой сражаются на стороне сирийских войск, и ливанская армия не препятствовали выводу вооруженных оппозиционеров. Боевики оказались втянутыми в сражение на стороне террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в труднодоступной горной местности Джуруд-Эрсаль. Они подняли в субботу флаги над своими позициями, что стало сигналом об их согласии прекратить огонь. При помощи посредников боевики договорились с "Хезболлах" и ливанскими военнослужащими о своем перемещении в окрестности Эрсаля.

По информации Al Mayadeen, террористы "Джебхат ан-Нусры" убили одного из посредников, стремясь помешать сделке. Им оказался бывший вице-мэр пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута) Ахмед аль-Флити. По его машине был открыт огонь из гранатомета.

"Хезболлах" проводит операцию по обе стороны границы; на сирийской территории в Западном Калямуне (60 км от Дамаска) ее бойцам оказывают поддержку с воздуха правительственные ВВС. Шиитские отряды вместе с сирийскими войсками окружают банды "Джебхат ан-Нусры" в горном ущелье Джуруд-Флита.

Ливанская армия не участвует в военных действиях, которые ведут "Хезболлах" и сирийские войска, но блокировала подступы к Эрсалю, стремясь не допустить просачивания в город остатков разгромленных бандформирований.

Банды "Джебхат ан-Нусры" и другой террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) использовали горные ущелья в Эрсале и Флите для переброски оружия и боевиков вглубь сирийской территории. В августе 2014 года они нападали на город Эрсаль и захватили в заложники 30 ливанских солдат и жандармов. Девять из них до сих пор находятся в плену.

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